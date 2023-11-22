До и после: как обустроить комнату, где хранится одежда
Одной из проблем, с которой сталкиваются люди при обустройстве квартиры, дома или офиса, является вопрос, как лучше хранить личные вещи и одежду. Практичные гардеробные решения, которые вмещают как можно больше вещей, важны, особенно при нехватке места. Дизайнер делится советами, как обустроить систему хранения одежды и использовать разные решения для оформления гардеробной.
Дизайнер интерьера IKEA объясняет, как наилучшим образом использовать пространство, и делится ценными советами о том, как хранить одежду, особенно если она должна быть легкодоступной, если это предметы одежды, требующие особой защиты, или если комнаты маленькие. Эти приемы можно успешно использовать в любом доме.
Выбирайте гибкие и легко адаптируемые системы
Сначала измерьте место будущего шкафа-купе и решите, какой тип мебели для хранения вы предпочитаете – открытое решение или решение с дверцами – или их комбинацию? В пользу шкафа с дверцами говорит тот факт, что он визуально успокаивает помещение и защищает его содержимое от пыли. Однако если вы хотите, чтобы ваша любимая одежда была еще и элементом дизайна и вы хотите быстро получить ее в любой момент, вы можете выбрать открытый гардероб. Используя открытые решения в гардеробной, также легче убираться и можно максимально использовать имеющееся пространство.
„Лучшим решением может стать модульная гардеробная система, которую можно спланировать с учетом ваших потребностей, высоты потолка, желаемой ширины и того, какое содержимое подойдет вам лучше всего. Различные решения для хранения также можно комбинировать, сочетая открытые и дверные модули, добавляя полки и ящики, благодаря которым даже самые маленькие предметы всегда найдут свое место“, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.
Кроме того, такие гардеробные системы имеют преимущество, они позволяют хранить одежду по всей высоте стены и на нескольких уровнях. Выбрав подходящую из разных типов полок, вы сможете с комфортом хранить как одежду, обувь, так и деликатные аксессуары. А благодаря металлическому каркасу стеллажная система еще и долговечна – учтите, что верхняя одежда может быть довольно тяжелой. Максимальный вес хранимых вещей – 36 кг.
Самый разумный способ хранения аксессуаров — использовать полки и отсеки, которые защищают деликатные предметы и надежно удерживают их на месте. Коробки для хранения, подходящие для одежды, помогают сэкономить место, разместить больше вещей в гардеробе и поддерживать их порядок, чтобы вы могли найти все быстрее.
Защищайте одежду от солнечных лучей и пыли
Если вы решили в пользу открытой комбинации гардероба, убедитесь, что положенную в нее одежду можно хранить подходящим образом, особенно если шкаф будет стоять, например, в кладовой. Ведь если предметы одежды необходимо хранить длительное время, это может отразиться на их внешнем виде и сроке службы.
„Первое и самое главное правило – комбинацию гардероба нельзя размещать под прямыми солнечными лучами. Одежду можно защитить с помощью мешка для одежды, который убережет ее от пыли и неприятных запахов. Мешок для одежды прозрачный, поэтому сразу видно, что внутри“, — говорит дизайнер интерьера.
Помимо вешалок он рекомендует дополнить шкаф универсальной вешалкой или вешалками с зажимами. Так можно одновременно хранить несколько шарфов, ремней, галстуков или других аксессуаров, при этом они занимают так же мало места, как обычная вешалка.
„Кроме того, для гардероба подойдут вешалки для юбок и брюк, с помощью которых можно одновременно вешать несколько пар брюк или юбок, а это значит, что гардероб становится более организованным и места тоже становится больше. Обувь можно хранить в обувных коробках или мешочках для обуви. Сумка для обуви стоит недорого, но представляет собой прочное и удобное решение, которое вы можете свободно использовать вне дома – например, отправляясь на тренировку или в путешествие. Сумка защитит остальные ваши вещи от грязной обуви. Сумка для обуви имеет боковой замок, что делает ее удобной в использовании, а в пустом виде ее легко сложить, чтобы она не занимала много места. Сумка для обуви также является долговечным и экологически чистым решением.