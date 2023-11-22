До и после: как обустроить комнату, где хранится одежда

Дизайнер интерьера IKEA объясняет, как наилучшим образом использовать пространство, и делится ценными советами о том, как хранить одежду, особенно если она должна быть легкодоступной, если это предметы одежды, требующие особой защиты, или если комнаты маленькие. Эти приемы можно успешно использовать в любом доме.

Выбирайте гибкие и легко адаптируемые системы

Сначала измерьте место будущего шкафа-купе и решите, какой тип мебели для хранения вы предпочитаете – открытое решение или решение с дверцами – или их комбинацию? В пользу шкафа с дверцами говорит тот факт, что он визуально успокаивает помещение и защищает его содержимое от пыли. Однако если вы хотите, чтобы ваша любимая одежда была еще и элементом дизайна и вы хотите быстро получить ее в любой момент, вы можете выбрать открытый гардероб. Используя открытые решения в гардеробной, также легче убираться и можно максимально использовать имеющееся пространство.

„Лучшим решением может стать модульная гардеробная система, которую можно спланировать с учетом ваших потребностей, высоты потолка, желаемой ширины и того, какое содержимое подойдет вам лучше всего. Различные решения для хранения также можно комбинировать, сочетая открытые и дверные модули, добавляя полки и ящики, благодаря которым даже самые маленькие предметы всегда найдут свое место“, — говорит Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Кроме того, такие гардеробные системы имеют преимущество, они позволяют хранить одежду по всей высоте стены и на нескольких уровнях. Выбрав подходящую из разных типов полок, вы сможете с комфортом хранить как одежду, обувь, так и деликатные аксессуары. А благодаря металлическому каркасу стеллажная система еще и долговечна – учтите, что верхняя одежда может быть довольно тяжелой. Максимальный вес хранимых вещей – 36 кг.