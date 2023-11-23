Неприятный запах в стиральной машине: простые уловки, как решить проблему

Неприятные запахи в стиральной машине возникают из-за действия грибка и накипи в емкостях для порошка и других деталях устройства.

Но любая сообразительная хозяйка может справиться с распространенной проблемой самостоятельно.

Стирка без белья

Следует попробовать сделать обычную стирку без белья и порошка при высокой температуре. Кстати, такую процедуру советуют проводить не чаще одного раза в месяц. Это простой способ нейтрализовать неприятные запахи и уничтожить микробы.

Сода – лучшая помощница

Можно использовать народный метод и добавить несколько ложек соды в отсек для порошка и включить в режим стирки при 90 градусах. Сода убирает налет и грибок. Такой метод можно рассматривать как профилактику.

Лимонная кислота

Лимонная кислота может также эффективно помочь. Следует добавить несколько ложек к стиральной машине, а если прогресса нет – попробуйте смешать соду и лимонную кислоту.

Дезинфекция

Многие добавляют средства для отбеливания для очистки стиральных машин, дело в том, что они обладают антибактерицидными свойствами и хорошо способствуют дезинфекции стиральной машины.

Уксус

Также для устранения запаха в стиральной машине можно воспользоваться уксусом. Он поможет устранить накипь и налет в механизмах и хорошо продезинфицирует машину. Достаточно добавить две столовых ложки уксуса в лоток и поставить на стирку при 90 градусах.

Моющее средство

Неприятный запах может быть связан с загрязнением резиновой манжеты барабана. Грязь и плесень преимущественно застывают в складках. Соответственно, нужно протереть манжету губкой с моющим средством, а если это не поможет – заменить манжету.