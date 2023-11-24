Домашнее растение, способное избавить вас от усталости

Болезнь эту впервые описал в 1984 году американский доктор Пол Чейни. Поражает она чаще всего жителей больших городов. Но причину болезни медики так и не нашли — то ли это вирус типа герпеса, то ли экология плохая. Но все же основными причинами развития этого заболевания ученые называют дефицит витаминов, макро- и микроэлементов, избыточную физическую и психическую нагрузку, пищевую аллергию, вирусную инфекцию.

А пока они спорят, боритесь с усталостью природными методами! Например, выращивайте на подоконнике базилик. Растение простое и может круглый год расти у вас дома. Только посадить его нужно на самое светлое место (не менее 3-4 ч солнечного света в день), иначе придется досвечивать фитолампами или лампами дневного света и обеспечивать температуру 22-25°С. Базилик любит лёгкую, плодородную, хорошо дренированную почву. Для выращивания его в горшке проще купить готовый грунт в специализированном магазине, но подходит и обычная садовая земля, если обогатить её минеральными удобрениями.

Проще всего вырастить базилик из черенков, привезенных с дачи. Но можно и из семян. Советуем покупать сорта низкорослые и кустистые. В одном горшке могут комфортно разместиться от 3 до 5 растений.

Для выращивания базилика в домашних условиях подойдет горшок глубиной не меньше 20-30 см или продолговатый цветочный ящик. Нужно учитывать то, что в будущем росток превратится в кустик, и ему должно хватать места. Первые всходы появятся уже через 3-5 дней, а примерно через месяц можно щипать первую зелень. Не давайте базилику цвести, удаляйте цветоносы и не забывайте ежедневно “купать” его — обрызгивать водой комнатной температуры.