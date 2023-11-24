Ароматы для дома: что привлечет успех, а что оттолкнет удачу

Для начала следует рассказать о том, как напомнить комнату или весь дом нужным вам ароматом. Тут на помощь вам придут четыре базовые методики. Первая — ароматические палочки, о которых вы могли не раз слышать ранее. Их проблема в том, что они дымят, поэтому после и во время их использования вам необходимо открывать окна.

Также можно отдать предпочтение специальным аромалампам. Они не испускают дыма, поэтому часто используются любителями наполнять дом приятным запахом.

Многие зажигают ароматические свечи, что тоже довольно неплохой способ наполнить дом приятным запахом, улучшающим энергетику. Проблема таких свечей — дороговизна, хотя их хватает на довольно долгий срок.

Также можно использовать непосредственно то, что источает запах — корки лимона или апельсина, цветы, травы и так далее. Да, сила такого запаха будет, возможно, не такой мощной, но зато на сто процентов натуральной.

Какие ароматы улучшают энергетику дома

По сути, любой натуральный аромат улучшает эффективность энергетических потоков Ци. С другой стороны, важно всегда помнить про то, как именно тот или иной запах влияет на нашу с вами жизнь. Вот несколько примеров:

жасмин приносит богатство;

апельсин и другие цитрусовые дарят людям силу и существенно улучшают энергетику дома в целом;

имбирь, как и жасмин, приносит в дом богатство;

ароматы ели, сосны или можжевельника не дают положительной энергетики быстро покидать дом;

мята прогоняет накопленный негатив или негатив, полученный от неприятных гостей, причем довольно быстро;

бергамот стабилизирует энергетические потоки;

запах роз приносит в дом любовь и понимание;

корица защищает энергетику дома от случайных утечек;

полынь защищает дом от злых духов и помогает изгнать негатив;

ладан помогает при медитациях и обладает успокаивающим эффектом, что полезно для напряженной энергетики дома, приводящей к ссорам и конфликтам.

Какие ароматы использовать не стоит