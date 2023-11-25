Обязательно сделайте это с пуансеттией после покупки: как правильно ухаживать за этим цветком

Как ухаживать за пуансеттией

Молочай – теплолюбивое растение и поэтому плохо переносит низкие температуры. Буквально пары минут на морозе хватит, чтобы пуансеттия потеряла листья и цветы. Чтобы этого не произошло, после покупки стоит попросить продавца тщательно упаковать цветок. Двойной слой бумаги обеспечит ему должную защиту. Также хорошо, чтобы путь растения домой был как можно короче.

Вифлеемская звезда также не любит резких перепадов температуры. Поэтому, принеся цветок в свою квартиру, лучше подождать, прежде чем его распаковывать. Стоит подержать его некоторое время в той бумаге, в которую его упаковали в магазине. Это позволит пуансеттии привыкнуть к температуре в нашем доме.

Молочай требует регулярного полива – желательно два раза в неделю небольшим количеством воды. Необходимо следить за тем, чтобы почва в горшке не была ни слишком сухой, ни слишком влажной. В противном случае пуансеттия начнет терять листья и цветы.

Следите за тем, чтобы это растение не стояло рядом с батареей или на сквозняки. Вифлеемская звезда хорошо себя чувствует в светлых, теплых помещениях. Лучшая температура для этого цветка — от 18 до 22 градусов по Цельсию. Зимой, когда света мало, его можно поставить на подоконник при условии, что окна герметичны. Весной и летом молочай лучше себя чувствует в менее солнечном месте.