Чем растопить лед перед домом: очень быстрый и легкий способ

На обледеневшем крыльце или дорожках очень легко упасть и получить травму. Конечно же, можно использовать различные средства, чтобы обувь не скользила. Но лучше всего своевременно избавляться ото льда. Для этого есть несколько доступных способов.

Чем посыпать лед, чтобы он быстрее растаял

Песок. Самое популярное и доступное средство. Из минусов применения этого средства — его быстро разносит ветром и он в больших количествах попадает в дом на обуви.

Соль. Эффективно разъедает снег и лед при небольших морозах. При этом ее нужно использовать осторожно, так как она повреждает асфальт, траву и другую растительность. Соль может повредить нежные лапы животных.

Зола. Эффект применения золы из камина или печи будет такой же, как и от песка. Она делает ледяную корку пористой и не такой скользкой. Из минусов — грязь и некрасивый вид дорожек.

Кофейная гуща. Это средство действует как абразив. Также она снижает температуру плавления льда, что увеличивает скорость его таяния.

Чем растопить лед

Если лед нужно растопить очень быстро, поможет средство на основе горячей воды.

Понадобится:

Горячая вода — 2 литра;

Жидкое моющее средство — 1 ч.л.;

Спирт — 60 г.

Все компоненты нужно смешать, перелить в пластиковую бутылку, а уже из нее поливать замерзшее крыльцо и дорожки. Лед растает очень быстро. Его не придется разбивать инструментами.