Черный цвет и экзотические виды древесины: новые тенденции в дизайне саун

По словам Мари-Лийс Михкельсон, модные тенденции в мире саун задают в основном наши северные соседи финны, и в этих тенденциях произошли серьёзные изменения, касающиеся цвета, материалов и внешнего вида. „Сауна — это, пожалуй, то помещение в доме, которое претерпело самые большие изменения за последние годы“, — сказала Михкельсон.

„Самым ярким отличием является новый модный цвет: половина саун в финских каталогах либо чисто чёрные, либо очень тёмного цвета, и в Эстонии такие сауны встречаются всё чаще. Несколько лет назад в моде были очень светлые или даже белые сауны из осины, а сейчас тенденция противоположная“, – сказала Михкельсон и добавила, что сауны более темных тонов, на самом деле, более практичны.

Материалы, которым отдаётся предпочтение, тоже изменились – помимо используемой обычно древесины лиственных пород, всё чаще стала использоваться хвойная древесина. Традиционно в саунах древесину хвойных пород старались избегать из-за смолы, которую она выделяет при нагревании, но с появлением новых технологий это перестало быть проблемой, и теперь самым модным материалом стала ель, тонированная в чёрный цвет. Древесина ели по качеству аналогична лиственной, но её цена на треть меньше. В Эстонии сейчас популярны и более экзотические виды древесины – магнолия и новозеландская сосна с великолепным узором. Цена на оба вида древесины снизилась почти вдвое по сравнению с прошлым годом и фактически находится более или менее в том же ценовом классе, что и местная древесина“, — добавила Михкельсон.

„Ширина досок для полка или скамеек также отличается от прежнего: наряду с типовым средним размером, эстонцам стали нравиться крайности с более индивидуальным дизайном. Они часто выбирают либо очень узкие рейки, либо очень широкие доски. Используются также самые различные породы дерева и материалы“, — сказала Михкельсон.