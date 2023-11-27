Дизайн и интерьер
27.11.2023, 20:38

ФОТО | Tikkurila представила цвет 2024 года

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ФОТО: Tikkurila

Известный финский производитель лакокрасочной продукции Tikkurila представил коллекцию Color Now и объявил цвет 2024 года — им стал оттенок под названием Nude in Nizza.

Nude in Nizza – мягкий бежевый оттенок с персиковыми нотами, который излучает тепло. Это гимн любви, доброте и легкому отношению к жизни. Интерьер в этом цвете всегда на солнечной стороне.

Nude in Nizza

Коллекция Color Now 2024 создана в сотрудничестве со шведским предпринимателем, инфлюенсером и дизайнером Мари Олссон Ниландер. В ее состав вошли 14 богатых природных оттенков, от насыщенного винного до конфетно-розового, от различных оттенков бежевого до туманных сине-зеленых цветов.

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