27.11.2023, 20:38
ФОТО | Tikkurila представила цвет 2024 года(1)
Nude in Nizza – мягкий бежевый оттенок с персиковыми нотами, который излучает тепло. Это гимн любви, доброте и легкому отношению к жизни. Интерьер в этом цвете всегда на солнечной стороне.
Коллекция Color Now 2024 создана в сотрудничестве со шведским предпринимателем, инфлюенсером и дизайнером Мари Олссон Ниландер. В ее состав вошли 14 богатых природных оттенков, от насыщенного винного до конфетно-розового, от различных оттенков бежевого до туманных сине-зеленых цветов.