Плесень в горшке с цветами: как без химии избавиться от белого налета

Плесень может ухудшить состояние растений, поэтому действовать лучше сразу. Однако применять те же средства, что и для удаления грибка в ванной, для цветов не рекомендуется. Для этих целей нужны более щадящие продукты.

Почему в горшке растет плесень

Часто плесень в цветочных горшках появляется из-за отсутствия вентиляции в помещении. Иногда это результат дефицита света или чрезмерной влажности. Лучше всего найти для растения другое место в доме. Важно нейтрализовать споры плесени.

Если слой плесени небольшой, следует удалить его, а после просто досыпать в горшок свежей почвы.

Как избавиться от плесени в горшке

Удаление слоя почвы с плесенью – это только полдела. Необходимо позаботиться о том, чтобы все вредоносные споры были уничтожены.

Избавиться от плесени можно с помощью кофейной гущи. Ее нужно предварительно хорошо просушить и рассыпать по всей поверхности земли в горшке. Это не только защитит почву от плесени, но и оздоровит цветок.

Альтернативой кофейной гуще является пищевая сода. Растворите примерно 1,5 чайные ложки соды в слегка теплой воде, а затем перелейте все в емкость с дозатором. Приготовленной смесью можно обрабатывайте участки в горшке, где обнаружен грибок. Легкий налет плесени исчезнет без следа.