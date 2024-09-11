Дизайнер интерьера назвала пять ошибок, которые люди допускают при выборе домашнего освещения

Дизайнер интерьера K-rauta привела распространенные ошибки и поделилась рекомендациями, которые помогут создать практичное и уютное световое пространство и заставят свет работать на пользу интерьеру.

Один светильник на помещение

Классическая ошибка, которая преследует множество людей, заключается в убеждении, будто в помещении можно обойтись единственным источником света. Есть же потолочный светильник, так почему читать или работать неудобно, почему нам неуютно, а комната выглядит уныло? Поскольку в наших краях дома темно большую часть времени, в большинстве случаев в помещении сложно обойтись одним светильником. Осветительных приборов в комнате должно быть по меньшей мере два-три, а в больших помещениях, например, в гостиной, их требуется еще больше. Один из светильников при этом может быть притягивающим взор элементом дизайна, а остальные – быть неприметными. И, вне всякого сомнения, не следует выбирать светильники, которые будут конкурировать в интерьере за внимание, ведь смысл освещения совсем не в этом.

Нет распределения ролей

Зачастую люди покупают светильник просто для того, чтобы он был в помещении и его можно было включить. На самом деле у каждого осветительного прибора в комнате должна быть определенная роль, а роли эти могут быть абсолютно разными. Один светильник может быть элементом дизайна, второй – достаточно хорошо освещать конкретную зону, третий – отвечать за атмосферу тепла и уюта. Светильник также может привлекать внимание к какому-то элементу дизайна – например, к картине на стене или эффектному комнатному растению в углу. Соответственно выполняемой роли светильник может создать ощущение простора или напротив – отвлечь внимание от мест, которым внимание не требуется. Полезно знать, что уют в помещении создает вовсе не чересчур приглушенное либо напротив интенсивное освещение. Гораздо более выигрышный вариант – высветить какую-то часть помещения, а в некоторых из зон сохранить полумрак.

Слишком интенсивное или недостаточное освещение