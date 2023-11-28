Как ускорить работу посудомойки: всего один простой трюк за 10 минут

В использовании посудомойки есть небольшой минус: длительные циклы работы. Кроме того, иногда случается так, что даже после завершения полного процесса посуда остается влажной. Есть идеальный способ устранения этого недостатка, сообщает informacion .

Как ускорить работу посудомоечной машины

Получить сухую посуду быстрее можно очень легко. После завершения цикла полоскания в посудомоечной машине просто откройте дверцу и поместите внутрь кухонное полотенце, обеспечив контакт с посудой. Затем закройте дверцу и подождите около 10 минут.

Полотенце будет выполнять роль влагопоглотителя, обеспечивая циркуляцию воздуха и ускоряя процесс высыхания посуды. Через некоторое время уберите его. Вы приятно удивитесь, обнаружив, что посуда идеально суха и не имеет водных пятен.