ФОТО | 18 стильных примеров того, как использовать черный цвет в оформлении интерьера

Черный - отличный выбор для тех, кто не любит яркие цвета. Он придает интерьеру как минимализм, так и драматизм.

Черный в гостиной

Хотя идея черной гостиной может казаться слишком мрачной, но достаточно выкрасить лишь одну стену в черный в качестве акцента и эффект будет достигнут. Смело сочетайте черный с белым, а для гармонии используйте дерево.

Черный на кухне

Черная кухня - настоящая услада для глаз эстета. Этим цветом легко добавить помещению капельку люкса. Черный привлекает внимание к другим цветам, отделке и текстурам на кухне. Однако он также привлекает внимание к пыли, крошкам и пятнам, поэтому мыть такую кухню придется чаще.

Черный в спальне

Черный цвет, конечно же, помогает быстрее уснуть. А вот утром встать будет уже сложнее. Взбодрить черную спальню можно яркими аксессуарами, а смягчить - темно-серым цветом. Стоит отдавать предпочтения мягким оттенкам черного, которые придадут помещению легкость.

Черный в ванной

Ванные комнаты обычно самые маленькие помещения в квартире или доме, поэтому в их оформлении часто используется белый цвет и более светлые цвета, чтобы сделать комнату визуально больше. Однако и черный цвет может иметь такой эффект в ванной. Также это хороший способ придать ей изюминку.