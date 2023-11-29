ФОТО | 18 стильных примеров того, как использовать черный цвет в оформлении интерьера
Черный цвет - вечно стильный и классический, он делает интерьер элегантным. Если использовать его с умом, то дом можно превратить в настоящее произведение искусства.
Черный - отличный выбор для тех, кто не любит яркие цвета. Он придает интерьеру как минимализм, так и драматизм.
Черный в гостиной
Хотя идея черной гостиной может казаться слишком мрачной, но достаточно выкрасить лишь одну стену в черный в качестве акцента и эффект будет достигнут. Смело сочетайте черный с белым, а для гармонии используйте дерево.
Черный на кухне
Черная кухня - настоящая услада для глаз эстета. Этим цветом легко добавить помещению капельку люкса. Черный привлекает внимание к другим цветам, отделке и текстурам на кухне. Однако он также привлекает внимание к пыли, крошкам и пятнам, поэтому мыть такую кухню придется чаще.
Черный в спальне
Черный цвет, конечно же, помогает быстрее уснуть. А вот утром встать будет уже сложнее. Взбодрить черную спальню можно яркими аксессуарами, а смягчить - темно-серым цветом. Стоит отдавать предпочтения мягким оттенкам черного, которые придадут помещению легкость.
Черный в ванной
Ванные комнаты обычно самые маленькие помещения в квартире или доме, поэтому в их оформлении часто используется белый цвет и более светлые цвета, чтобы сделать комнату визуально больше. Однако и черный цвет может иметь такой эффект в ванной. Также это хороший способ придать ей изюминку.