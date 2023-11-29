Подготовка рассады к новому сезону: что можно посеять уже в декабре
Далеко не все огородники воспринимают зимнее время как повод забыть о делах на участке и просто отдыхать. Как не удивительно, но даже в декабре находится работа для дачи. В этом время можно не только готовить семена к новому сезону, но и уже сеять некоторые культуры, пишет Телеграф.
Начало зимы отлично подходит для выращивания собственной здоровой рассады цветов. Но посевом семян стоит заниматься только при условии, что будет возможность устроить дополнительное освещение для растений и защиту от перепадов температур.
Что можно сеять в декабре
В начале зимы можно готовить рассаду летних растений с очень продолжительным периодом вегетации или удлиненным периодом прорастания семян.
В декабре самое время посеять семена растений для сада: хвойные, робинию, конский каштан, дуб, клен.
Также можно посеять на рассаду и овощи, но только если они будут выращиваться на подоконнике или в отапливаемой теплице. Так, в декабре сеют огурцы, капусту, томаты, сельдерей, перец, батат и даже картофель.
Декабрь считается идеальным месяцем для посева на рассаду растений, которые начинают цвести только через 6-7 месяцев после появления всходов. К таким относятся цветы: эустома, львиный зев, петуния, ирис, клематис, лаванда и т.д.