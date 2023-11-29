Подготовка рассады к новому сезону: что можно посеять уже в декабре

Далеко не все огородники воспринимают зимнее время как повод забыть о делах на участке и просто отдыхать. Как не удивительно, но даже в декабре находится работа для дачи. В этом время можно не только готовить семена к новому сезону, но и уже сеять некоторые культуры, пишет Телеграф.