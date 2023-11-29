Сколько килограммов белья и какой класс энергоэффективности? Как выбрать стиральную машину
Сложно не растеряться, столкнувшись с огромным ассортиментом стиральных машин. Обилие функций, разная мощность, разная степень „умности“. Стиральная машина – довольно дорогая покупка. Как же выбрать именно такую, которая вас полностью устроит? Тренинг-менеджер по бытовой технике Samsung Eesti Алари Пеннар рассказал, какими принципами следует руководствоваться при выборе стиральной машины, чтобы она вас не разочаровала.
Первым делом решите, нужна ли вам также сушильная машина. Если да, то есть ли у вас дома для двух довольно массивных устройств – стиральной и сушильной машин? „Если вы не можете выделить место для двух отдельностоящих устройств, рассмотрите вариант „два в одном“, то есть совмещенную стиральную машину с сушилкой, – рассказал Пеннар. – Это отличное решение, например, для тех, кто живет в небольших квартирах-студиях, где эффективное использование пространства особенно важно“.
Больше – лучше? Вовсе не обязательно. Машина большой вместительности нужна отнюдь не во всех случаях. При выборе руководствуйтесь количеством членов в семье. Человеку, который живет один, хватит и маленькой стиральной машины, а задуматься об устройстве повместительнее можно в том случае, если семья состоит из трех и более человек. „Вместительность стиральной машины указывается в килограммах. Стандартная машина, как правило, вмещает от 9 килограммов белья. Все же устройства, вместительность которых превышает 10 килограммов, уже считаются большими. Отдельно следует отметить узкие стиральные машины – они вмещают 5–7 килограммов белья“, – уточнил специалист.
Не менее важен при нынешних ценах на электроэнергию и класс энергоэффективности стиральной машины. Особенно это актуально для больших семей, ведь при стиральной машине с не лучшим классом энергоэффективности расход на стирку обязательно отразится на счете за электричество. Класс энергетической маркировки является крайне важным фактором при оценке эффективности стиральной машины. В общих чертах можно сказать, что класс от A до C – великолепный вариант. Класс от D до E – вариант хороший. А вот машина класса от F до G уже обладает очень посредственным классом энергоэффективности.
Тренинг-менеджер по бытовой технике Алари Пеннар также порекомендовал обязательно обратить внимание на уровень шума стиральной машины: „Большинство людей стиркой занимается несколько раз в неделю, а если семья большая, то уж точно одной загрузкой стиральной машины в неделю не обойтись. Поэтому важно, чтобы стиральная машина не производила слишком много шума“. В особенности уровень шума актуален в случаях, когда человек живет в многоквартирном доме либо машинку планируется установить на кухне, ведь в первом случае шумная работа устройства будет мешать соседям, а во втором – и самому владельцу.
Не следует недооценивать и важность дизайна. Внешний вид стиральной машины должен дополнять домашний интерьер, ведь, вполне вероятно, что видеть ее дома вы будете ежедневно на протяжении нескольких лет, поэтому подумайте, какой цвет устройства подойдет лучше всего – черный, белый, серебристый или какой-то другой.
Пеннар также напомнил о том, что, хоть в вопросе стирки белья важную роль играет качественная стиральная машина высокого класса энергоэффективности, ничуть не менее важен правильный выбор режимов и средств для стирки. Верно выбранный режим стирки – залог того, что белье будет служить долго, а цвет и форма изделий не изменятся. Прежде, чем отправить свитер или футболку в барабан стиральной машины, ознакомьтесь с биркой, на которой указано, как следует ухаживать за этим предметом одежды. Обычно такой ярлык бывает пришит с изнаночной стороны изделия, и на нем указано, можно ли вещь в принципе стирать, а если можно, то при какой температуре. Основные условные обозначения мы приводим ниже.