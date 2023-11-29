Сколько килограммов белья и какой класс энергоэффективности? Как выбрать стиральную машину

Первым делом решите, нужна ли вам также сушильная машина. Если да, то есть ли у вас дома для двух довольно массивных устройств – стиральной и сушильной машин? „Если вы не можете выделить место для двух отдельностоящих устройств, рассмотрите вариант „два в одном“, то есть совмещенную стиральную машину с сушилкой, – рассказал Пеннар. – Это отличное решение, например, для тех, кто живет в небольших квартирах-студиях, где эффективное использование пространства особенно важно“.

Больше – лучше? Вовсе не обязательно. Машина большой вместительности нужна отнюдь не во всех случаях. При выборе руководствуйтесь количеством членов в семье. Человеку, который живет один, хватит и маленькой стиральной машины, а задуматься об устройстве повместительнее можно в том случае, если семья состоит из трех и более человек. „Вместительность стиральной машины указывается в килограммах. Стандартная машина, как правило, вмещает от 9 килограммов белья. Все же устройства, вместительность которых превышает 10 килограммов, уже считаются большими. Отдельно следует отметить узкие стиральные машины – они вмещают 5–7 килограммов белья“, – уточнил специалист.

Не менее важен при нынешних ценах на электроэнергию и класс энергоэффективности стиральной машины. Особенно это актуально для больших семей, ведь при стиральной машине с не лучшим классом энергоэффективности расход на стирку обязательно отразится на счете за электричество. Класс энергетической маркировки является крайне важным фактором при оценке эффективности стиральной машины. В общих чертах можно сказать, что класс от A до C – великолепный вариант. Класс от D до E – вариант хороший. А вот машина класса от F до G уже обладает очень посредственным классом энергоэффективности.