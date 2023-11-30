Эко-материалы и винтажные ковры: идеи для вашего интерьера прямиком из СССР, которые вновь актуальны

Ковры, ковры и еще раз ковры

В первую очередь, ковер в советской квартире был крайне практичной вещью — и дополнительное утепление стен и пола, а также можно скрыть некоторые погрешности ремонта, который делали не слишком добросовестные рабочие. Сегодня нет необходимости прибегать к помощи ковра, однако дизайнеры в последний год все чаще использовали ковры в качестве трендового декора. Специалисты рекомендуют обращать внимание на качественные ковры, предпочтительно в темных оттенках — ваши друзья точно вдохновятся такой ретро-идеей и для своего дома.

Стеклоблок

Еще одна оригинальная идея, которую вы вряд ли встретите в доме своих друзей. Чаще всего подобный декор встречался в общественных местах, например, в оформлении столовых и кафе, но почему бы не попробовать взять идею на заметку и для своей кухни? Дизайнеры интерьеров советуют присмотреться к стеклянному оформлению с самого начала 2024 года. Достаточно нескольких прозрачных блоков или стеклянной ширмы для того, чтобы все ваши гости останавливались и рассматривали необычный интерьерный ход.

Паркет елочкой

Все мы помним эту легендарную укладку паркета — елочкой были выложены полы не только в квартирах, но и в государственных организациях. Помимо того, что такая идея для вашего дома будет ультратрендовой, это еще и экологично. Дизайнеры рекомендуют использовать как можно больше натуральных материалов во время ремонта в 2024 году.

Мебель из дерева

Большинство предметов мебели в советских квартирах были из натуральных материалов, о чем мы и говорили ранее. Тренд на дерево остается актуальным уже многие годы, но особенно часто этот материал использовали в прошедшем году. В новом деревянная мебель и отделка также будет в тренде. Специалисты рекомендуют не экономить и выбирать качественное дерево для вашей мебели, особенно для стульев и рукояток, так как именно они протираются быстрее всего, а значит, материал должен быть максимально хорошим.