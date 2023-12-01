ФОТО | Как стильно украсить рождественскую елку в этом году? Дизайнер IKEA делится полезными советами
Согласно проведённому опросу, почти половина жителей Эстонии начинает подготовку к Рождеству с украшения своего дома и рождественской елки, которую они считают самым важным элементом праздника. Однако иногда бывает непросто выбрать подходящую ёлку и украсить её со вкусом.Дизайнер интерьера IKEA упростит задачу украшения дома и ёлки к Рождеству с помощью всего лишь нескольких советов, которые можно использовать в каждом доме.
„Нет ничего более символичного для рождественских праздников, чем рождественская ёлка. Результаты рождественского опроса IKEA показали, что рождественская ёлка является самым важным рождественским элементом дома для 42% жителей Эстонии. Второе место занимают рождественские гирлянды, а третий по важности элемент – рождественское угощение“, – рассказала Пирет Бреманн, дизайнер IKEA Eesti.
Оцените место, которое у вас есть для ёлки
Выбирая рождественскую ёлку для дома, первое, что вам нужно сделать, это оценить место, которое вы можете выделить для неё: в помещении или на улице. „Если вы предпочитаете ёлку для помещения, то сначала оцените, сколько у вас дома места для дерева и насколько высоки потолки. Затем решите, хотите ли вы выбрать настоящее дерево или искусственное“, – сказала Бреманн.
„Искусственные рождественские ёлки могут идеально подойти тем, кто не хочет убирать опавшую хвою“, – добавила Бреманн. Они бывают разных размеров и форм, высота варьируется от 6 см до 210 см, и ширина также различна. Дерево меньшего размера безопаснее высокого, если дома есть домашние животные и маленькие дети. Из искусственных ёлок вы также можете выбрать ёлку в зависимости от места её последующего хранения. Некоторые большие рождественские ёлки можно разобрать на более мелкие части, и они занимают мало места“, – сказала Бреманн.
В небольшом доме, где место для рождественской ёлки ограничено, можно использовать альтернативные решения, например, небольшую рождественскую ёлку из дерева и металла, которую также можно украсить, либо декоративную бумажную рождественскую ёлку, либо даже светодиодную настольную лампу в форме рождественской ёлки. „Вы даже можете сделать рождественскую ёлку из вещей, которые есть у вас дома — книг, украшений или светодиодной гирлянды, прикреплённой к стене в форме рождественской ёлки“, – добавила Бреманн.
Выберите один базовый цвет и форму
В этом году три основные тенденции в рождественских украшениях: восхитительный ингредиент красного в сочетании с нейтральными тонами, деревенский стиль с современными нотами и красота, вдохновлённая природой. Эти тенденции можно перенести в дома, используя разные акценты на рождественской ёлке и в других местах.
„Самая распространённая ошибка – повесить на ёлку все доступные цвета и формы. Лучше всего для ёлки выбрать 1 основной цвет и форму украшений. Например, в этом году это может быть красный цвет, который можно дополнить 2 оттенками или формами. Так украшения будут иметь ясный и гармоничный вид“, – пояснила Бреманн.
„Используя игрушки, обязательно вешайте маленькие сверху, а большие – пониже. Вешая светодиодные гирлянды, начните сверху, оберните гирлянды вокруг ёлки и осторожно установите блок с батарейками на пол. Также обратите внимание на стиль вашего дома: скандинавский, аскетичный интерьер требует меньше украшений, а классический интерьер можно украсить богаче“, – подчеркнула дизайнер IKEA. Она также предложила добавить на ёлку искусственные цветы, чтобы придать ей более игривый вид.
Те, кто предпочитают естественный вид, могут выбрать ёлочные игрушки из соломки, текстиля или бумаги.“Для ёлки в таком стиле подойдут домашние пряники или другие подобные украшения. Всегда популярная идея – украсить длинные ветви дерева какими-нибудь ностальгическими украшениями, которые могут даже передаваться из поколения в поколение“, – добавила Бреманн.
Она также предложила использовать светодиодные свечи вместо настоящих, потому что они безопаснее, особенно в доме, где живут дети и домашние животные, и напомнила, что нужно проверять провода гирлянд, прежде чем наряжать ими ёлку. Гирлянды с таймерами, которые через некоторое время выключаются, также значительно безопаснее.
Рождественский онлайн-опрос был проведён в сентябре 2023 года исследовательским предприятием Norstat по заказу IKEA. В опросе приняли участие более 500 жителей Эстонии.