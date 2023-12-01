ФОТО | Как стильно украсить рождественскую елку в этом году? Дизайнер IKEA делится полезными советами

„Нет ничего более символичного для рождественских праздников, чем рождественская ёлка. Результаты рождественского опроса IKEA показали, что рождественская ёлка является самым важным рождественским элементом дома для 42% жителей Эстонии. Второе место занимают рождественские гирлянды, а третий по важности элемент – рождественское угощение“, – рассказала Пирет Бреманн, дизайнер IKEA Eesti.

Оцените место, которое у вас есть для ёлки

Выбирая рождественскую ёлку для дома, первое, что вам нужно сделать, это оценить место, которое вы можете выделить для неё: в помещении или на улице. „Если вы предпочитаете ёлку для помещения, то сначала оцените, сколько у вас дома места для дерева и насколько высоки потолки. Затем решите, хотите ли вы выбрать настоящее дерево или искусственное“, – сказала Бреманн.

„Искусственные рождественские ёлки могут идеально подойти тем, кто не хочет убирать опавшую хвою“, – добавила Бреманн. Они бывают разных размеров и форм, высота варьируется от 6 см до 210 см, и ширина также различна. Дерево меньшего размера безопаснее высокого, если дома есть домашние животные и маленькие дети. Из искусственных ёлок вы также можете выбрать ёлку в зависимости от места её последующего хранения. Некоторые большие рождественские ёлки можно разобрать на более мелкие части, и они занимают мало места“, – сказала Бреманн.

В небольшом доме, где место для рождественской ёлки ограничено, можно использовать альтернативные решения, например, небольшую рождественскую ёлку из дерева и металла, которую также можно украсить, либо декоративную бумажную рождественскую ёлку, либо даже светодиодную настольную лампу в форме рождественской ёлки. „Вы даже можете сделать рождественскую ёлку из вещей, которые есть у вас дома — книг, украшений или светодиодной гирлянды, прикреплённой к стене в форме рождественской ёлки“, – добавила Бреманн.

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