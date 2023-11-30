ФОТО | В торговом центре Nautica открылся крупнейший в Эстонии магазин товаров для интерьера Hemtex

Руководитель Nautica Keskus Теана Башкирцева подчеркнула, что новый магазин Hemtex значительно расширит возможности жителей и работающих в центре города украшать свои дома.

„Как большой поклонник продукции Hemtex, я настоятельно рекомендую ознакомиться с их высококачественным и стильным ассортиментом. Hemtex известен среди декораторов дома своим многолетним опытом и доверием потребителей. Открытие нового магазина определенно принесет пользу Nautica Keskus, у посетителей которого появится еще больше причин совершать покупки в нашем центре“, - отметила Теана.

Новый магазин Hemtex в Natica не только самый просторный магазин бренда (465 квадратных метров), но и предлагает больший выбор товаров для дома.

„Nautica Keskus стратегически расположена в идеальном месте, недалеко от порта и центра города. Наша цель — удовлетворить потребность наших клиентов в создании красивого и практичного интерьера, и теперь мы можем предложить им еще больше вариантов обустройства дома. Наши самые популярные продукты, такие как постельное белье и шторы, теперь стали еще более доступными“, — сказала менеджер по маркетингу Hemtex Сесилия Руденстам.

Hemtex предлагает товары для обустройства интерьера с 1973 года и со временем стал лидером по продажам текстиля в странах Северной Европы. У компании более 140 магазинов, а также открыт интернет-магазин на эстонском языке. Бренд предлагает высококачественный домашний текстиль, в том числе одеяла, подушки, постельное белье, пледы, декоративные подушки, а также разнообразные текстильные изделия и аксессуары для интерьера.