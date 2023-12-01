Департамент напоминает: крыши домов необходимо регулярно очищать от снега и льда!

„Чрезмерная нагрузка в виде снега представляет особую опасность для легких построек или частей зданий со стальными или деревянными конструкциями (навесы, навесная кровля, козырьки), зданий с плоской или крышей с малым углом наклона (автозаправочные станции, спортивные сооружения, ангары, эстакады), также велик риск для старых и амортизированных зданий. Кроме того, следует избегать скопления снега и льда в желобах крыш, воронках для оттока дождевой воды, водосточных трубах, так как это может повредить водосточные системы и препятствовать уводу талого снега с крыш“, - объясняет Прийт Паллу, руководитель отдела строительства и железных дорог TTJA.

При расчете снеговой нагрузки необходимо учитывать, что вес лежалого и мокрого снега значительно выше, чем вес свежевыпавшего снега. Также необходимо учитывать размер дополнительных нагрузок, предусмотренных и рассчитанных проектом здания. Излишки снега следует удалять с крыш и параллельно следить за тем, чтобы уборка не создавала дополнительных временных нагрузок (например, когда снег собирается на одной стороне крыши перед тем, как его сбрасывают вниз).

При удалении снега и льда TTJA рекомендует соблюдать следующие требования:

* при передвижении по крыше необходимо надевать защитное снаряжение и надежно закреплять себя к конструкции здания;

* если владелец здания не располагает соответствующими средствами защиты и другими инструментами, обеспечивающими безопасность работы, уборку снега с крыши следует заказать у специализированной компании;

* выходя на крышу, следите за погодными условиями, так как лед, сильный снегопад и ветер могут значительно увеличить риск падения;

* не следует сбрасывать снег с верхней части здания на нижнюю, так как это может создать чрезмерную нагрузку на нижнюю часть здания и привести к ее обрушению;

* если снег сбрасывается в зону передвижения людей и транспортных средств, доступ в эту зону должен быть заранее ограничен;