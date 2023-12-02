Как навсегда избавиться от моли в квартире? Советы профессионала

„Лента.ру“ побеседовала с экспертом в области дезинсекции, чтобы разобраться, как моль появляется в квартире, что делать, чтобы она там не завелась, и какие средства помогут избавиться от моли в домашних условиях.

Моль — это насекомое из отряда чешуекрылых, прямой родственник обычной бабочки. В мире существует большое количество видов моли — науке вредителей.

Какие виды моли могут завестись в квартире?

Пищевая (также известная как „огневка“). Это моль, которая заводится в продуктах питания. Основной источник пищи для нее — сухие сыпучие продукты, такие как крупы и сахар. Помимо этого, огневка может поселиться в пакетах с орехами и сухофруктами, в мюсли и даже в листовой чайной заварке. Платяная (также известная как мебельная и вещевая). Такой вид моли может завестись в шкафах с одеждой, мебельной обивке и на коврах. Это насекомое, личинки которого питаются вещами из шелка, шерсти и меха. Однако иногда от платяной моли могут пострадать и хлопковые изделия, а для откладывания личинок моль может использовать даже синтетические ткани.

Моль, которую удается обнаружить невооруженным глазом, — это чаще всего самцы. Женские особи предпочитают темные укромные места, где они откладывают личинки

Как моль попадает в квартиру?

Руководитель компании по дезинсекции, дезинфекции и дератизации Павел Шаффер в беседе с „Лентой.ру“ рассказывает, что существует три основных пути, с помощью которых моль попадает в жилое помещение:

От соседей — через вентиляцию и воздуховоды. Также моль может проникнуть в квартиру через отверстия в строительных материалах или дверные проемы. Через окно — моль может залететь в дом с улицы через распахнутые окна, не прикрытые сеткой. Через вещи — вредитель может попасть в квартиру вместе с предметами одежды и мебели, которые были инфицированы его личинками.

Главные причины появления моли в квартире — большое количество пищи, неяркий свет и отсутствие резких запахов.

Как обнаружить моль в доме?