Больше нет сил расчищать снег? Эксперты рассказали, какое вспомогательное средство выбрать(1)
Ежегодно зимний снегопад ставит перед домохозяйствами, квартирными товариществами и предприятиями задачу, как максимально быстро и эффективно убрать выпавший снег с дорог, дворов и парковок. Вместо лопат люди всё чаще берут на вооружение более мощных помощников. Эксперты говорят, в каких случаях может пригодиться снегоочиститель или квадроцикл с плужным снегоочистителем (снеговым плугом).
„Использование снегоочистителей в обычных домохозяйствах является растущей тенденцией, поскольку на рынок вышли меньшие по размеру и более доступные модели, которые очень хорошо подходят для частных домохозяйств. Они пригодятся везде, где надо убирать снег, например, с пешеходных дорожек, автостоянок, террас“, – рассказала Кристина Ковалькова, менеджер по маркетингу Kesko Senukai Estonia.
Она отметила, что снегоочистители также определённо экономят энергию и время, затрачиваемые на уборку снега вручную.
По словам менеджера по маркетингу Kesko Senukai Estonia, для небольших частных домов и квартирных товариществ, где есть только пешеходная дорожка или терраса, подойдут небольшие электрические или аккумуляторные машины шириной до 30 см. „Если вам нужно расчистить парковку или более длинную подъездную дорогу, вам следует присмотреться к машине шириной не менее 50 см. Все эти машины делают свою работу, но вопрос заключается в том, с какой скоростью“, – сказала Ковалькова.
Она считает, что со снегоочистителем может справиться каждый, и это может помочь в первую очередь пожилым людям избавиться от необходимости расчищать снег лопатой. „Машина на аккумуляторном или электрическом питании им вполне по силам и значительно облегчает уборку снега“, – добавила Ковалькова. Цены на снегоочистители начинаются c 200 евро.
Квадроциклы покупают больше всего именно в зимний сезон
„Квадроцикл стал очень нужным помощником в домашнем хозяйстве для потребителя в Эстонии. В Эстонии домовладельцы и руководство предприятий рассматривают квадроцикл с плужным снегоочистителем как первого эффективного помощника в уборке снега“, – рассказал Ханно Велт, основатель предприятия Velt Motocenter, которое занимается продажей мототехники. Он добавил, что согласно регистру Департамента транспорта, активнее всего квадроциклы покупают в ноябре, декабре и январе.
Велт подчеркнул, что с уборкой снега на квадроцикле справится каждый, в том числе молодёжь и пожилые люди. „Обычно в дилерских центрах мы проводим первоначальное обучение вождению и управлению квадроциклом. Показываем все нюансы, как переключать передачи, перемещать плуг вверх-вниз с помощью лебёдочной кнопки, и как сдавать назад. Если в этот момент на земле лежит снег, вы также можете попробовать убрать его. Главное, чтобы тот, кто расчищает снег, носил защитное снаряжение, то есть шлем, и учитывал, что квадроцикл – это всё же моторное транспортное средство, и управлять им нужно в соответствии со своими умениями и возможностями“, – сказал Ханно Велт.
По словам основателя Velt Motocenter, квадроцикл популярен прежде всего благодаря универсальности в использовании, а основными покупателями являются как частные лица, так и предприятия, оказывающие услуги по уборке. „Квадроцикл приобретается как рабочая машина и на несколько лет. В летний сезон квадроцикл можно использовать для ухода за двором или территорией предприятия, а также для выполнения различных работ. В снежный сезон к квадроциклу можно добавить плуг и использовать его для расчистки снега, что также становится всё более популярным решением в последние годы“, – рассказал Велт.
Кроме того, зимой квадроциклы используются для вывоза небольших дров из леса, охоты или привоза корма для животных, а также для походов на природу в предусмотренные для этого Центром управления государственными лесами места.
Квадроцикл – хорошая идея для дворовой территории площадью свыше 100 м²
По мнению Ханно Велта, стоит подумать о квадроцикле с плужным снегоочистителем, если площадь двора или подъездной дороги превышает 100 м². „На всех дворовых территориях площадью более 100 м², требующих уборки снега, очень удобно использовать квадроцикл. Например, расчищать от снега 150-метровую подъездную дорогу – непростая задача“, – добавил основатель Velt Motocenter.
Если в хозяйстве уже есть квадроцикл, для него можно приобрести отдельно плужный снегоочиститель. Плужный снегоочиститель можно прикреплять ко всем квадроциклам, однако важно убедиться, что адаптер крепления и лебедка подходят для конкретной марки и модели. „При выборе плужного снегоочистителя также стоит учитывать специфику дороги. Например, если дорога очень узкая, то больше подойдет V-образный плуг, угол отвала которого можно менять, то есть выбирать, ставить плуг под наклоном в одну или в другую сторону, в зависимости от того, куда вы хотите сталкивать снег. Если дорога шире, то есть плуги, „лопата“ которых представляет собой один цельный изогнутый плуг“, – рассказал Велт. Цены на снегоочиститель и комплект для крепления начинаются с 500 евро.
Если у вас в хозяйстве пока нет квадроцикла, стоит сначала подумать, будет ли машина использоваться только для уборки снега зимой или вы планируете использовать её и для более тяжелых работ и перевозок. „Если есть желание перевозить более тяжелые грузы, то важна и масса квадроцикла, чтобы сила давления на грунт была сильнее и колёса не начали пробуксовывать. Также необходимо учитывать мощность двигателя. Модель с объёмом двигателя 450 см³ или 520 см³ отлично справится с задачей по уборке снега, но, если нужна производительность больше, стоит подумать о V2 650 см³“, – пояснил Ханно Велт.
По словам руководителя партнёрское канала Inbank Биргит Листманн, уборка снега зимой отнимает много времени и сил, поэтому понятно, что люди ищут более удобное решение. „В начале зимнего сезона почти все с удовольствием расчищают снег, но с продолжением зимы это может стать довольно обременительной задачей. Современные технологии предлагают универсальные альтернативы лопате для уборки снега и физическому труду. Важно взвесить для себя, какой инструмент наиболее практичен в хозяйстве, а не совершать покупку только под влиянием первой эмоции“, – сказала Листманн.
Поскольку цены на снегоочистители начинаются с нескольких сотен евро, а на плужные снегоочистители – почти с 500 евро, стоит подумать, использовать ли банковское финансирование для покупки, чтобы обеспечить сбалансированность семейного бюджета. „Небольшие расходы в несколько сотен евро разумно оплатить немедленно или распределить на три месяца, например, с помощью платёжного решения „купи сейчас – заплати позже“. Распределение оплаты на более продолжительный период с помощью метода оплаты по частям Inbank не требует доплат и позволяет избежать ситуации, когда в один месяц придётся выплатить большую сумму“, – рассказала Биргит Листманн.
По словам руководителя партнёрского канала Inbank, для более крупных покупок, например, таких как квадроцикл с плужным снегоочистителем, можно рассмотреть рассрочку, автолизинг или кредит. „Самым большим преимуществом кредита перед лизингом является отсутствие первоначального взноса и фиксированная процентная ставка. Кредит также может быть использован для финансирования покупки дополнительного оборудования, необходимого для квадроцикла, и покупатель может сам решить, оформлять страховку каско на машину или нет. В случае лизинга она, в основном, обязательна, что сразу же влечёт за собой дополнительные ежемесячные расходы“, – пояснила Биргит Листманн.
Руководитель партнёрского канала Inbank отметила, что при покупке снегоуборочной машины не надо трогать накопительный счёт или фонд душевного спокойствия, ведь они могут понадобиться, если произойдет что-то непредвиденное. „Никогда не знаешь, когда действительно понадобятся сбережения, поэтому лучше найти иное подходящее решение по финансированию крупных единовременных расходов, потому что зачастую проще сделать рассрочку, чем собирать деньги обратно на сберегательный счет. Кроме того, каждый потребитель должен убедиться, что финансовые обязательства, которые сопутствуют приобретению новой машины, ему по силам“, – пояснила Листманн.