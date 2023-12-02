Больше нет сил расчищать снег? Эксперты рассказали, какое вспомогательное средство выбрать

„Использование снегоочистителей в обычных домохозяйствах является растущей тенденцией, поскольку на рынок вышли меньшие по размеру и более доступные модели, которые очень хорошо подходят для частных домохозяйств. Они пригодятся везде, где надо убирать снег, например, с пешеходных дорожек, автостоянок, террас“, – рассказала Кристина Ковалькова, менеджер по маркетингу Kesko Senukai Estonia.

Она отметила, что снегоочистители также определённо экономят энергию и время, затрачиваемые на уборку снега вручную.

По словам менеджера по маркетингу Kesko Senukai Estonia, для небольших частных домов и квартирных товариществ, где есть только пешеходная дорожка или терраса, подойдут небольшие электрические или аккумуляторные машины шириной до 30 см. „Если вам нужно расчистить парковку или более длинную подъездную дорогу, вам следует присмотреться к машине шириной не менее 50 см. Все эти машины делают свою работу, но вопрос заключается в том, с какой скоростью“, – сказала Ковалькова.

Она считает, что со снегоочистителем может справиться каждый, и это может помочь в первую очередь пожилым людям избавиться от необходимости расчищать снег лопатой. „Машина на аккумуляторном или электрическом питании им вполне по силам и значительно облегчает уборку снега“, – добавила Ковалькова. Цены на снегоочистители начинаются c 200 евро.

Квадроциклы покупают больше всего именно в зимний сезон

„Квадроцикл стал очень нужным помощником в домашнем хозяйстве для потребителя в Эстонии. В Эстонии домовладельцы и руководство предприятий рассматривают квадроцикл с плужным снегоочистителем как первого эффективного помощника в уборке снега“, – рассказал Ханно Велт, основатель предприятия Velt Motocenter, которое занимается продажей мототехники. Он добавил, что согласно регистру Департамента транспорта, активнее всего квадроциклы покупают в ноябре, декабре и январе.