Сортировка биоотходов обязательна с 1 января: эксперт советует, как это сделать в домашних условиях

„При сборе биоотходов по типам возникает несколько вопросов: где найти для этого место, как избежать возможного образования неприятных запахов и жидкостей и как удобно переложить отходы в контейнер или компостер. Однако найти доступное решение можно в каждом доме, а иногда достаточно найти новый способ использования существующих вещей“, — сказал Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA в Эстонии.

Он напоминает, что компостируемые пищевые и кухонные отходы, такие как кожура фруктов и овощей, рыбные кости, кофейная и чайная гуща, чайные пакетики и фильтры для кофе, а также пищевые отходы, следует собирать отдельно как биологические отходы. Также комнатные растения и увядшие срезанные цветы, затвердевший жир, картонные коробки для яиц, кухонную бумагу и бумажные салфетки можете положить в контейнер для биоотходов.

Посмотрите, сколько места у вас дома

Если у вас возник вопрос, куда поставить еще один контейнер для сбора мусора, дизайнер интерьера рекомендует начать с осмотра вашего дома и выбора наиболее подходящего для вас решения.

„Биоотходы удобнее всего хранить в небольшом герметичном контейнере с крышкой. Его можно опорожнять через день, чтобы избежать неприятных запахов и насекомых. Если контейнер легко доступен, опорожнить его не составит труда. Небольшой мусорный бак, помещенный в кухонный шкаф, может стать хорошим выбором. Вставьте в него биоразлагаемый мешок для мусора объемом 10-15 литров и вы сможете удобно выносить все биоотходы без необходимости мыть мусорное ведро после каждого использования. Время от времени выбрасывайте кожуру цитрусовых в мусор, чтобы запах был более свежим“, — предложил Кастро.