За месяц до Рождества: Не слишком ли рано развешивать новогодние украшения? Отвечает психолог

Не откладывая развешивание украшений на последнюю минуту, вы создадите чувство единения и протянете руку помощи в установлении или улучшении отношений. В частности, исследование показало, что семьи, украшающие свои дома к праздникам, считаются более дружелюбными, чем другие.

Однако отсутствие паники в последнюю минуту – не единственная польза: вовремя обустроенная обстановка в духе праздника только усилит ощущение ожидания праздников и поможет придать больший энтузиазм для праздничных гуляний среди родственников и друзей. Именно обстановка способна приблизить вас к ностальгии, напоминая о приятных воспоминаниях прошлогодних праздников.

„Многие люди просто склонны откладывать дела на потом. У них всегда возникает ощущение, что на конкретное дело не хватает времени – до того момента, пока вариантов не останется, а давление станет огромным. Однако было бы здорово, если бы мы могли выполнять простые задачи быстрее, избегая того факта, что они оказывают давление на нас“, — говорит психолог Элейн Родино.

И поэтому первый и самый важный момент – если вы планируете внести в гостиную комнату новогоднюю елку, украсить окна классическими треугольниками или гирляндами и создать другие тематические украшения, то делайте это вовремя! Промедление обычно приводит к дополнительному стрессу, которого можно легко избежать.

Большинство из нас еще задолго до Рождества понимают, к какой категории они относятся: к тем, кто украшает свои дома к праздникам, или к тем, кто ведет свою повседневную жизнь без изменений.

Наука говорит, что это правда. Как указано на портале Discover Magazine, многие психологи полагают, что если вы планируете украсить свой дом к праздникам, рекомендуется делать это заранее. Считается, что таким образом мы можем улучшить настроение, снизить стресс и продлить время, в течение которого можем наслаждаться праздничными огоньками и другими мелкими радостями, пишет Delfi Life .

„Своевременное развешивание рождественских украшений, особенно во дворе, вокруг фасада дома, помогает стать ближе к окружающим. Украшая дом, вы, скорее всего, думаете не только о себе, но и о других людях, которые вместе с вами будут довольны результатом““, — объясняет психолог Паулина Валлин.

С елочными игрушками от грусти и депрессии!

К сожалению, грусть и даже депрессия волшебным образом не исчезают из воздуха во время праздников – они присутствуют, но с ними можно бороться. И вовремя украсить дом к Рождеству – это один из способов немного омрачить мрачные мысли!

Согласно когнитивно-поведенческой терапии, участие в веселых и беззаботных занятиях может изменить ваше мышление. „Если у вас плохое настроение, вам грустно или просто этот год выдался не очень хорошим, даже такая мелочь может помочь вам вспомнить хорошее и сосредоточиться на позитивных мыслях“, - говорит Паулина Валлин.

Если вы один из тех, кто заранее готовит свой дом или офис к праздникам, эта статья только придаст вам уверенности. И таких людей действительно много. Например, в США среди тех, кто празднует Рождество, Хануку или еврейский праздник огней, а также Кванзу, согласно результатам, 72% опрошенных находят место для тематических украшений в интерьере, а 43% респондентов украшают открытые пространства. И почти 80% участников опроса признались, что украшения в их домах появляются еще до 1 декабря.

Хотя своевременное удаление пыли с украшений имеет свои преимущества, специалисты подчеркивают, что не нужно заставлять себя только потому, что это делают другие.

„Если у человека плохие воспоминания об этом празднике, он старается не думать о нем много. Большую часть времени он не хочет украшать свое жилье, и это нормально. Если вы хотите побудить кого-то отправиться в это приключение, пожалуйста, сделайте это! Но важно, чтобы это было поощрением, а не чем-то принудительным“, - подчеркивает психолог Элейн Родино.