Чем опасна открытая дверца шкафа — вы об этом даже не догадывались

Раз от раза бардак появляется в доме у каждого. Разбросанные повсюду вещи, сколы на посуде и открытые дверцы шкафов — далеко не самые уютные элементы в доме. Такой визуальный шум как минимум не приносит ничего хорошего для вашего самочувствия, как максимум порой оказывается богат на не самые приятные последствия. О том, почему от разбитых кружек и тарелок нужно избавляться незамедлительно, мы знаем еще с детства, а вот чем опасны открытые дверцы шкафа многие наверняка даже не слышали. Рассказываем.

Как часто ваш шкаф остается открытым после того, как вы провели перед ним пару-тройку примерок или разобрали все ненужные вещи? Если ответ „Довольно часто“, то в этом, к сожалению, ничего хорошего нет. Ровно так же, как и в сломанной дверце, которая уже давно висит в ожидании починки.

Согласно народным приметам, любые дверцы в доме, будь то у шкафов, тумбочек или даже кухонного гарнитура, всегда должны быть плотно закрыты. В противном случае, подобный расклад сулит хозяйке дома множество сплетен о ней и ее семье. Помимо этого, наши предки считали, что такая безалаберность по отношению к мебели неумолимо прогоняет удачу из дома, обрекая его владельцев на вечные скитания в поисках счастья. Согласитесь, ничего хорошего в этом нет, так что почините шкаф или приобретите новый и не забывайте каждый раз возвращать дверцы в исходное положение.

А что еще?

Наши наблюдательные предки верили, что шкаф — это один из самых сильных предметов мебели в доме, поэтому все, что с ним случается, очень важно подмечать. Так, например, если в нем падают полки или перекладина, на которой висят вещи, то это можно считать своеобразным напоминаем высших сил. Они предупреждают, что вы погрязли в бытовых делах, совсем перестали интересоваться чем-то новым и в целом остановились в своем духовном развитии. Пришло время наверстать упущенное и продолжить открывать новые горизонты.