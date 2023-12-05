Уберите оттуда вещи: 7 мест в вашем доме, которые не подходят для хранения

1. Под раковиной

Этот пустующий шкаф так и манит разместить в нем как можно больше всего — средства для уборки, щетки, губки, картошку.

В итоге пространство оказывается забитым, овощи лежат рядом с бытовой химией, а доступ к трубам и счетчикам перекрыт.

Лучше разместить средства в санузле или кладовке, основные запасы корнеплодов тоже хранить в другом месте — хотя бы в соседнем кухонном шкафу.

Под раковиной можно держать небольшое количество в специальном закрытом, но „дышащем“ контейнере, который не займет много места.

2. На спинках стульев

Это еще одно место, которое словно приглашает что-нибудь разместить здесь. Многие поддаются — в итоге дом, как бы в нем ни было чисто, создает впечатление неопрятного захламленного пространства.

Чтобы такого не случилось, поставьте в комнате напольную вешалку или рейлинг с плечиками. На них можно быстро повесить только что снятую одежду, рука к стулу уже не потянется.

А долгое висение трикотажа, например, приведет к его деформации — лучше сразу складывать свитера на полку.

3. Наверху холодильника

Основной минус держать что-то на холодильнике — это пыль.

Если ставить туда, например, коробки с редко используемой техникой, то при ее доставании (пусть пару раз в год) на вас будут сыпаться клочки пыли. А перед использованием техники придется протирать коробки.

Лучше оставьте верх холодильника пустым и регулярно обеспыливайте его. Так воздух будет чище, приятнее.

От декора там тоже лучше отказаться.

4. На кухонной и других столешницах

Использовать поверхности комодов, гарнитура, тумб, конечно, можно. Однако с некоторыми оговорками. Иначе есть риск создать много источников визуального шума и затруднить себе уборку.

На кухонной столешнице не стоит хранить весь арсенал электроприборов, что у вас есть. Держите только необходимое каждый день и в небольшом количестве, задействуйте настенные рейлинги.

Верх комода или тумбы — место, скорее, для деликатного декора и мелких нужных вещей типа крема для рук, шкатулки с украшениями или косметички.