Уберите оттуда вещи: 7 мест в вашем доме, которые не подходят для хранения
В поисках дополнительных мест для размещения одежды, техники и других вещей можно выбрать не самые удачные локации. Разбираемся, какие из них лучше вообще не занимать, а какими — распоряжаться с осторожностью, пишет IVD.
1. Под раковиной
Этот пустующий шкаф так и манит разместить в нем как можно больше всего — средства для уборки, щетки, губки, картошку.
В итоге пространство оказывается забитым, овощи лежат рядом с бытовой химией, а доступ к трубам и счетчикам перекрыт.
Лучше разместить средства в санузле или кладовке, основные запасы корнеплодов тоже хранить в другом месте — хотя бы в соседнем кухонном шкафу.
Под раковиной можно держать небольшое количество в специальном закрытом, но „дышащем“ контейнере, который не займет много места.
2. На спинках стульев
Это еще одно место, которое словно приглашает что-нибудь разместить здесь. Многие поддаются — в итоге дом, как бы в нем ни было чисто, создает впечатление неопрятного захламленного пространства.
Чтобы такого не случилось, поставьте в комнате напольную вешалку или рейлинг с плечиками. На них можно быстро повесить только что снятую одежду, рука к стулу уже не потянется.
А долгое висение трикотажа, например, приведет к его деформации — лучше сразу складывать свитера на полку.
3. Наверху холодильника
Основной минус держать что-то на холодильнике — это пыль.
Если ставить туда, например, коробки с редко используемой техникой, то при ее доставании (пусть пару раз в год) на вас будут сыпаться клочки пыли. А перед использованием техники придется протирать коробки.
Лучше оставьте верх холодильника пустым и регулярно обеспыливайте его. Так воздух будет чище, приятнее.
От декора там тоже лучше отказаться.
4. На кухонной и других столешницах
Использовать поверхности комодов, гарнитура, тумб, конечно, можно. Однако с некоторыми оговорками. Иначе есть риск создать много источников визуального шума и затруднить себе уборку.
На кухонной столешнице не стоит хранить весь арсенал электроприборов, что у вас есть. Держите только необходимое каждый день и в небольшом количестве, задействуйте настенные рейлинги.
Верх комода или тумбы — место, скорее, для деликатного декора и мелких нужных вещей типа крема для рук, шкатулки с украшениями или косметички.
Массивные коробки или органайзеры лучше переместить в закрытый шкаф или на стеллаж.
5. На подоконнике
Главная причина, по которой не стоит устраивать хранение на подоконнике — это частички уличной пыли, которые так или иначе залетают в квартиру даже на режиме проветривания. Все это будет оседать на корзинах и коробках или — еще хуже — на самих вещах.
Это негигиенично и усложнит уборку.
Также на подоконнике, вблизи окна и радиатора, нельзя держать декоративную и уходовую косметику — от перепада температуры и влажности она быстро испортится.
То же самое с книгами и документами.
6. Под кроватью
Если в кровати не предусмотрены выдвижные ящики или подъемный механизм, то стоит с осторожностью распоряжаться пространством под ней. Просто задвинутые туда коробки и кофры станут пылесборником, а вынимать их будет неудобно.
Вместо этого разместите их на верхних полках шкафа, в гардеробной, кладовке или системе хранения на балконе.
Даже если подъемный механизм у спального места есть, будьте аккуратны с хранением одежды и текстиля там.
Крупицы пыли будут просачиваться даже в закрытые кофры. У аллергиков впоследствии могут возникнуть кожные реакции или чихание.
7. За дверью
Пространство за дверью, которая редко закрывается, тоже может стать местом хранения. Многие ставят туда складную сушилку и гладильную доску — решение допустимое, хоть и не эргономичное.
Лучше для этих целей заранее спланировать узкую секцию в шкафу или гардеробной.
На крючках, которые крепятся на обратную сторону двери, принято вешать ношеную одежду или домашние халаты.
Но со временем они обрастают и другими предметами гардероба — снова возникает бардак. Как и в случае со стульями, такой способ хранения замените на напольную вешалку.