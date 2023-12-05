Эксперты рассказали, какое новогоднее украшение мешает работе Wi-Fi

„В это время года рождественские огни повсюду - на елке и по всему дому. Но, к сожалению, эти красивые блестящие штуки также испускают электромагнитное излучение, которое может быть вредным для вашего Wi-Fi. Несколько гирлянд могут не оказать большого влияния, но когда их сотни по всему дому, их воздействие может усилиться, что может привести к помехам в сигнале Wi-Fi и, в конечном итоге, к обрыву соединения“, — отметил эксперт.