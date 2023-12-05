Полезные советы
05.12.2023, 15:30

Эксперты рассказали, какое новогоднее украшение мешает работе Wi-Fi

 
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ФОТО: Alena Gan | Shutterstock

Новогодний декор — это, конечно, красиво, но не стоит перебарщивать, рассказали эксперты в области интернета в интервью The Mirror.

Эксперты утверждают, что мерцание гирлянд может снижать скорость Wi-Fi, поскольку огоньки потенциально создают электромагнитные поля, которые могут вызывать помехи для широкополосного доступа.

„В это время года рождественские огни повсюду - на елке и по всему дому. Но, к сожалению, эти красивые блестящие штуки также испускают электромагнитное излучение, которое может быть вредным для вашего Wi-Fi. Несколько гирлянд могут не оказать большого влияния, но когда их сотни по всему дому, их воздействие может усилиться, что может привести к помехам в сигнале Wi-Fi и, в конечном итоге, к обрыву соединения“, — отметил эксперт.

Есть способы решить эту проблему, например, перенести широкополосный маршрутизатор подальше от светильников. Однако пострадать могут не только модули Wi-Fi. Другие домашние предметы, такие как микроволновые печи, лампы, колонки, радионяни и даже некоторые холодильники, также могут вызывать проблемы.

Некачественная проводка может повлиять и на домашние гаджеты ваших соседей.

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