Когда нет балкона: где сушить белье в квартире... красиво(2)
Сушка белья — бытовой момент, который нечасто попадает на глянцевые фотографии. И это последняя из проблем, о которой задумываются хозяева квартир при самостоятельном ремонте.
Дизайнеры же уделяют вопросам практическим довольно много внимания. Закладывают в проект если не хозяйственные помещения (постирочные), то хотя бы уголки / приспособления с таким назначением. Сушка белья или эстетика интерьера — как архитекторы решают эту задачу в проектах для своих заказчиков.
1. Сушильная машина
Многих раздражает сам вид рядов развешенного белья. Понятно, что самый простой способ избавиться от них — завести сушильную машину. Но и здесь могут возникать проблемы с местом.
Если на полу, рядом со стиральной машиной, места нет — ставим вторым рядом (для этого нужно искать особые приборы, которые интегрируются в колонну).
Если нет места в ванной — ищем в помещениях рядом (коридоре или кухне).
Дизайнер Марина Куницына: „По нормам размер сушильной комнаты может не превышать одного квадратного метра, а значит, всегда можно найти место, куда определить сушильную машину: это может быть шкаф в прихожей, небольшой закуток в кладовке или под лестницей, на кухне или же над стиральной машиной за закрытыми дверцами“.
Этот небольшой хозблок, где бы он ни располагался, действительно можно „убрать с глаз долой“. Помимо обычных дверей его можно закрыть раздвижными (как в проекте с фото) или перегородкой. Так бытовая техника не будет мозолить вам глаза в то время, когда не используется. Этот вариант часто используют и в тех случаях, когда слишком „современный“ вид бытовой техники контрастирует с общим стилем помещения.
Если дверца или раздвижная перегородка не подходят, альтернативным вариантом может стать занавес. И техника не портит интерьер
2. Стиральная машина с функцией сушки
Что делать, если места, куда поставить сушильную машину, вы все равно не нашли? Попробуйте заменить стиральную машину на модель с функцией сушки — да, ограничения есть, и сушить в таких машинах можно далеко не все (футболки с полимерным узором, например, или тюль — нельзя). Но все же это лучше, чем сушить на веревочке или посреди гостиной. Чаще всего такой вариант отметают потому, что прежняя стиральная машина отлично работает.
3. Эстетичная напольная сушилка
Постарайтесь найти раскладную сушилку, которая вам понравится и запланировать для нее место в разложенном состоянии.
Дизайнер, декоратор, художник Евгения Немировская: „Выручает обычная раскладная сушилка и предусмотренное для нее место, которое, что важно, обдумывается на стадии проекта. По-моему, ничего лучшего для квартир при отсутствии балкона и лоджии не придумано“.
Архитектор и дизайнер Анастасия Звонарева: „Сейчас можно приобрести вполне эстетичную раскладную сушилку из дерева. Этот вариант, конечно, дизайнерским назвать нельзя, но это выход из такого положения, когда нет места для автоматической сушилки и даже балкона нет“.
Важно: сушилка должна быть складной и временной. Не планируйте постоянную, неубираемую модель!
Дизайнер Полина Иванова: „Не советовала бы использовать стационарные сушилки над ванной, потому что всегда есть желание что-то туда повесить. А это весьма далеко от эстетики“.
4. Крепление на батарею
Еще один вариант, на чем сушить белье, если нет балкона — сушилка, которая временно крепится к батарее (искать по запросу „сушилка для белья на батарею“).
Архитектор Инна Сидамон-Эристави: „Раскладная сушка с креплением на батарею позволяет в отопительный сезон высушить белье всего за пару часов. При этом временно создает барьер пересушенному воздуху. Хотя вместимость и не главный ее козырь, скорость сушки компенсирует этот недостаток. Сушка освобождается буквально за время следующей партии стирки“.
Совет: Такое крепление на батарею поможет и в том случае, если вы не знаете, где зимой сушить белье, так как на балконе оно не сохнет.
5. „Умная“ (мобильная) конструкция
Архитектор Светлана Тихонова: „Я бы посоветовала смонтировать в ванной или на балконе небольшую выдвижную сушилку для белья. Сейчас есть много „умных“ моделей, которые в сложенном виде практически незаметны“.
“Умными“ такие „сушилки“ называют не потому, что они могут управляться голосом, считывать пульс или разработаны с привлечением технологий НАСА (хотя варианты, которые включают в себя механизмы разной сложности, тоже есть). Дело в изобретательности подхода. Мы собрали несколько самых интересных вариантов, куда и как можно интегрировать приспособления для сушки белья.
Очень популярный вид сушилок-трансформеров — те, которые встраиваются в мебель или крепятся к стене. В сложенном виде они не занимают место и не цепляют взгляд. Функциональные части такой сушилки могут сливаться с мебелью или быть контрастными и работать как декоративный элемент.
Еще одна разновидность „умной“ сушилки — „гармошка“, которая раскладывается при необходимости. Другой пример выдвижной сушилки, вмонтированной в мебель. Вместимость этого подвида зависит от размеров шкафа.
Дизайнер Светлана Герасимова: „Я такие вещи предусматриваю на стадии проекта. Если места нет, то во встроенных шкафах или гардеробных комнатах планируем место для хранения раскладной сушилки. На ночь она раскладывается, а утром убирается“.
Совет от дизайнера: Выделите в шкафу или гардеробной полку для высохшего, но неглаженного белья. Как правило, у нас не хватает времени погладить его сразу, а куча неглаженной одежды на стульях и диванах (да даже просто в тазу горой) уюта интерьеру не добавляет.
6. Потолочная система
Особый вид сушилок — те, что располагаются под потолком и благодаря этому реже попадают в поле зрения. Когда нужно, они опускаются и загружаются вещами. Такие системы могут опускать механически, а могут иметь пульт управления, функции обдува, автоматического отключения, таймер и т.д. Хороший способ сушить вещи в квартире без балкона.
Вместо выводов
1. Сушилка-прибор или сушилка приспособление должны иметь свое постоянное место в интерьере. Только тогда они не будут спорить с дизайном помещения в целом.
2. Сушилка-приспособление должна быть складной или выкатной. Любая не убирающаяся „веревочка“ неизбежно зарастет вещами.
3. Предпочтительнее варианты в шкафу — выдвигающиеся с поддоном либо откидные. За ночь белье высыхает, утром снимается, и сушка складывается в шкаф.
4. Если не можете спрятать сушку — сделайте на нее акцент (выбирайте эстетически привлекательные модели, а не из ближайшего хозяйственного магазина).
5. Планируйте место не только для собственно сушилки, но и таза / короба для неглаженного белья. Далеко не всегда есть время сразу разобрать его сразу же после сушки.