Когда нет балкона: где сушить белье в квартире... красиво

Дизайнеры же уделяют вопросам практическим довольно много внимания. Закладывают в проект если не хозяйственные помещения (постирочные), то хотя бы уголки / приспособления с таким назначением. Сушка белья или эстетика интерьера — как архитекторы решают эту задачу в проектах для своих заказчиков.

1. Сушильная машина

Многих раздражает сам вид рядов развешенного белья. Понятно, что самый простой способ избавиться от них — завести сушильную машину. Но и здесь могут возникать проблемы с местом.

Если на полу, рядом со стиральной машиной, места нет — ставим вторым рядом (для этого нужно искать особые приборы, которые интегрируются в колонну).

Если нет места в ванной — ищем в помещениях рядом (коридоре или кухне).

Дизайнер Марина Куницына: „По нормам размер сушильной комнаты может не превышать одного квадратного метра, а значит, всегда можно найти место, куда определить сушильную машину: это может быть шкаф в прихожей, небольшой закуток в кладовке или под лестницей, на кухне или же над стиральной машиной за закрытыми дверцами“.

Этот небольшой хозблок, где бы он ни располагался, действительно можно „убрать с глаз долой“. Помимо обычных дверей его можно закрыть раздвижными (как в проекте с фото) или перегородкой. Так бытовая техника не будет мозолить вам глаза в то время, когда не используется. Этот вариант часто используют и в тех случаях, когда слишком „современный“ вид бытовой техники контрастирует с общим стилем помещения.

Если дверца или раздвижная перегородка не подходят, альтернативным вариантом может стать занавес. И техника не портит интерьер

2. Стиральная машина с функцией сушки