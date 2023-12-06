Дизайн и интерьер
06.12.2023, 13:15

ФОТО | Рождественская красота! Бренд Марта Хабера и Тайво Пиллера Shishi украсил церковь Нигулисте к праздникам

 
Niguliste kirik jõuluehtes 2023
Niguliste kirik jõuluehtes 2023
ФОТО: Viktor Burkivski

Рождество в церкви Нигулисте уже стало своего рода традицией и началом зимних праздников в музее. В честь первого адвента фирма украшений для интерьера Shishi вновь украсила рождественскую ель в церкви, но в этом году Нигулисте украшен по-особенному.

Старт предрождественскому времени был торжественно в церкви Нигулисте в первый адвент, 3 декабря. Владельцы Shishi Март Хабер и Тойво Пиллер украшают рождественскую елку Нигулисте уже в седьмой раз.

В этом году центральный элемент рождественского декора в церкви - запрестольный образ алтаря, созданный в 1481 году в мастерской Германа Роде в Любеке и повествующий о жизни Святого Николая.

Тематика украшения церкви, как и принято, до последнего держалась в секрете. Смотрите, как Shishi украсил церковь Нигулисте!

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