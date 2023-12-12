Чтобы елка не потеряла иголки: что обязательно сделать с деревом сразу после покупки
Тем, кто отдает предпочтение натуральному дереву, необходимо уделять особое внимание уходу за ним, чтобы сохранить красоту елки до окончания всех новогодних праздников. Владелец фермы по выращиванию рождественских елок Лукас Дулл поделился хитростью, благодаря которой новогодняя красавица никогда не облысеет, пишет Telegraf.
Как ухаживать за новогодней елкой
Прежде всего нужно выбрать правильное место для елки. Дерево нужно ставить вдали от радиаторов, каминов и источников сквозняка. В противном случае елка быстро засохнет и потеряет хвою.
Самая большая ошибка, которую мы совершаем с настоящей елкой, — это ставим ее в отведенное место сразу после покупки. Фермер советует для начала сделать срез на стволе, а затем поместить дерево в большое ведро с водой и подождать час, пока оно впитает как можно больше воды. Это позволит сохранить елку увлажненной и она не потеряет хвою очень быстро.
Специалисты советуют относиться к елке так же как и к цветам в вазе. Новогоднее дерево нуждается в регулярном поливе. Рекомендуется поливать елку каждые 3 дня.
Если есть возможность, не наряжайте елку сразу же после установки. Дайте дереву пару дней, чтобы все ветви раскинулись и раскрыли хвою.