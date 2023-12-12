Чтобы елка не потеряла иголки: что обязательно сделать с деревом сразу после покупки

Как ухаживать за новогодней елкой

Прежде всего нужно выбрать правильное место для елки. Дерево нужно ставить вдали от радиаторов, каминов и источников сквозняка. В противном случае елка быстро засохнет и потеряет хвою.

Самая большая ошибка, которую мы совершаем с настоящей елкой, — это ставим ее в отведенное место сразу после покупки. Фермер советует для начала сделать срез на стволе, а затем поместить дерево в большое ведро с водой и подождать час, пока оно впитает как можно больше воды. Это позволит сохранить елку увлажненной и она не потеряет хвою очень быстро.

Специалисты советуют относиться к елке так же как и к цветам в вазе. Новогоднее дерево нуждается в регулярном поливе. Рекомендуется поливать елку каждые 3 дня.

Если есть возможность, не наряжайте елку сразу же после установки. Дайте дереву пару дней, чтобы все ветви раскинулись и раскрыли хвою.