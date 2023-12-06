Вы забудете о сухом воздухе: как самостоятельно смастерить „увлажнитель“ за копейки
Влажность воздуха в помещении играет важную роль в самочувствии его обитателей. Для комфортного пребывания в комнатах рекомендуют поддерживать влажность в районе 50-70%, а определить ее можно очень просто даже без специальных приборов.
Если воздух в вашей комнате сухой, и вы не готовы тратится на увлажнитель, рекомендуем испробовать лайфхак за копейки. Им с нами поделились на портале „Белновости“.
Как смастерить самодельный увлажнитель
Для самодельного увлажнителя понадобятся скотч, хлопчатобумажная ткань и пластиковая бутылка с плотно закручивающейся крышкой.
Сбоку бутылки необходимо сделать отверстие небольшого размера, а саму емкость наполнить водой на четверть и закрепить на трубе радиатора.
Один конец ткани нужно опустить внутрь бутылки, а вторым обмотать трубу вдоль. Благодаря этому вода медленно будет подниматься по ткани и испаряться при высыхании, тем самым увлажняя воздух.
Кроме того, можно воспользоваться проверенным бабушкиным методом и просто поставить сушилку с бельем недалеко от батареи — эффект будет такой же.