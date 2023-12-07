ФОТО | Не хватает идей для оформления рождественского стола? Дизайнер делится практическими советами

Перед тем как приступить к украшению стола, выделите минутку и посмотрите, что у вас уже есть для этого с предыдущих лет. „Не нужно покупать все абсолютно новое, чтобы красиво оформить стол. Возможно, все что вам нужно – это новая яркая скатерть в качестве фона для белых тарелок или новые текстильные салфетки, чтобы освежить стол. Новая элегантная сервировочная посуда в сочетании с уже имеющейся тоже может изменить оформление, а гирлянда поможет создать ощущение настоящего волшебства“, – говорит Салусте.

„Если вы хотите добавить больше украшений, разноцветных тарелок – используйте в качестве основы однотонную скатерть. И, наоборот, если скатерть яркая – дайте ей выделиться и выберите меньше оттенков для украшений и тарелок. Чтобы дом выглядел гармонично и не беспорядочно, используйте одни и те же цвета на ёлке, в домашнем текстиле и на подоконниках“, – говорит дизайнер интерьера.

Какую бы тему вы ни выбрали, дизайнер интерьера напоминает: слишком много оттенков и разных аксессуаров в оформлении дома и на праздничном столе могут создать ощущение беспорядка. Вместо этого выберите не более четырех цветов и используйте только их.

Например, тема сказки может вдохновить на украшение новогоднего стола миниатюрными ёлками, елочными украшениями и даже игрушками, создав таким образом сказочную атмосферу на столе. Тема детских традиций или фольклора предполагает выбор традиционных узоров для текстиля, традиционного для Рождества сочетания красного и зеленого, льняных салфеток, написанных от руки рождественских поверий в качестве персонализированного декора тарелок, елочных украшений из соломинок. Тема снега может вдохновить на современный стиль и использование большого количества белого цвета и серебряных аксессуаров. Стекло, фарфор, белые свечи и даже маленькие декоративные ёлочки создадут на столе образ заснеженного леса.

Начать подготовку дизайнер интерьера предлагает с выбора темы для вашего праздничного стола. „Тема может стать источником вдохновения, облегчить выбор вариантов оформления, чтобы создать гармоничную атмосферу дома, на праздничном столе и даже в меню“, – говорит дизайнер интерьера IKEA Аннели Салусте.

Украшения можно найти в лесу

Украшения для рождественского стола можно найти во время прогулки в лесу. Сосновые шишки, еловые ветки, небольшие веточки можно поставить в вазу и украсить елочными игрушками – вот лишь несколько идей.

„Можно даже сделать из маленьких веточек индивидуальное украшение для каждого гостя и положить на его тарелку. Сложите их в небольшой пучок и перевяжите ленточкой, прикрепите к ней карточку с именем и положите на тарелку. Такие мелочи, как имя гостя на предназначенном для него месте, всегда греют душу и показывают, что человека здесь ждут и рады ему“, – говорит Аннели Салусте.

Природные элементы – отличное решение для создания рождественского настроения дома. Ветка ели, например, привнесет в помещение уют и прекрасный рождественский аромат. Как менее „грязный“ вариант можно использовать искусственные гирлянды и растения на столе, чтобы иголки и грязь не попали в еду, при этом их можно использовать повторно и на следующий год.

Волшебство, создаваемое светом

„Различные свечи и красивые декоративные подсвечники обычно являются неотъемлемым акцентом на рождественском столе, создавая особое праздничное настроение. Разумеется, они требуют особой осторожности – следите за тем, чтобы украшения не находились слишком близко к открытому пламени, а свечи должны располагаться на расстоянии не менее 7 см друг от друга. Если же дома есть домашние животные или маленькие дети, более безопасным вариантом станут светодиодные свечи на батарейках“, – напоминает дизайнер.

Еще одним вариантом или дополнением к свечам могут стать гирлянды рождественских огоньков на батарейках. Их можно разложить по всей длине стола или поместить в вазу с зелеными растениями. Также огоньки можно поместить под стеклянные колпаки. Чтобы создать ощущение гармонии по всему дому, такие же световые акценты, как на столе, можно расставить и в других зонах, например, в углу прихожей, на подоконнике или журнальном столике.