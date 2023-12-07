07.12.2023, 16:45
Цветоводам рассказали, как быстро укоренить черенки любых растений
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В практике любителей комнатных растений бывают случаи, когда поставленный в воду черенок долгое время не пускает корни. Оказывается, есть способ ускорить этот процесс, сообщает „Рамблер“.
После того как черенок отделен от растения, срез нужно „запечатать“ корневином – просто припорошить препаратом. Затем нужно поместить черенок в пучок живого сфагнума. Все это помещают в пакет и запечатывают.
Растение нужно поставить в теплое хорошо освещенное место. Обязательным условием при таком способе укоренения является соблюдение чистоты.
Если все сделано правильно, то через 5 дней растение пустит корешки, сообщает телеграм-канал „Зеленый мир“.