ФОТО | Что лучше: матовый или глянцевый фасад для кухни? Большой разбор от дизайнеров
Правда ли, что на глянцевой поверхности лучше видны „пальчики“, а в моде — матовые фасады кухни? Попытка обсудить стереотипы, связанные с глянцевыми и матовыми кухнями, закончилась тем, что мы собрали десятки противоположных мнений и отзывов. Оказалось, правильных ответов нет и не может быть, а на каждый аргумент найдётся своё „да, но“, пишет Houzz.
Какая кухня: просторная или маленькая
Изолированная или совмещённая с гостиной, какой площади кухня — казалось бы, какое отношение всё это имеет к материалу фасада? Дизайнеры утверждают: прямое. Принято считать, что маленьким кухням больше подходят глянцевые фактуры — они расширяют пространство за счёт отражений.
Дизайнер Наталья Соболева: „Матовые материалы придают помещению уют, но кухня по факту может казаться меньше. С глянцевыми фасадами кухня будет выглядеть просторнее, но вместе с тем немного холодноватой“.
Дизайнер Елена Гилева: „Выбирайте глянцевые фасады, если площадь кухни небольшая: зеркальный эффект увеличивает пространство. Или если кухня находится в отдельном помещении, а не совмещена с гостиной: иначе глянцевая мебель будет привлекать слишком много внимания к зоне приготовления еды, а это сейчас неактуально“.
Есть, впрочем, и прямо противоположные мнения.
Дизайнер Марина Поклонцева: „Если кухня совмещена с гостиной и составляет её основу, то дизайнер понимает, что кухня должна быть парадной. Глянцевый фасад очень кстати, так как смотрится дорого и празднично“.
Куда выходят окна кухни
Второй принципиальный нюанс — степень освещённости. Важно, на какую сторону света выходят окна и какое положение будет занимать кухонный гарнитур: есть риск, что „игра отражений“ обернётся раздражением от бликов.
Дизайнер Ирина Лазутина: „Если окно выходит на юг, выбирайте матовый кухонный фасад, чтобы солнечные зайчики не раздражали глаза. В других случаях используйте глянец. Можно и в одной кухне совместить глянец и матовые поверхности — для контраста и настроения“.
Дизайнер Татьяна Афанасьева: „Если кухня находится под прямыми солнечными лучами, от глянца лучше отказаться: на фасадах будет видно каждое пятнышко“.
Что будет отражаться „на фасаде“
Оказывается, и это имеет значение.
Архитектор Александр Борознов: „Если предусмотреть, что отражение в глянце будет красивым и дополнит интерьер — можно использовать глянцевые фасады, а если отражать нечего — лучше матовые“.
Какой стиль: классика или варианты современного
Популярно убеждение, что для вариаций классики подходят только матовые фасады, а для современных интерьеров — какие угодно. Но есть исключения.
Дизайнер Мария Устинова: „Все зависит от стиля: ар деко — точно глянец. Да, конечно же, будут видны отпечатки пальцев, но тот, кто любит гламур, с этим мирится“.
Почему классика редко бывает глянцевой?
Дело во внешнем виде кухонных фасадов. Сложно вообразить под глянцем патину или традиционную резьбу. Даже простейший вариант рамка+филенка в глянцевом исполнении будет выглядеть китчево. И явно доставит хлопот домработнице.
Если уж классике показан глянец, то фасады будут безрамные и обычно без декора. Классического настроения на кухне тогда добиваются за счет прочей мебели и выбора традиционных отделочных материалов вроде облицовки мрамором.
Факт: „Кстати, за качественным глянцем легко ухаживать, в несколько раз проще, чем за матовым фасадом, — добавляет дизайнер Оксана Савчук. Помимо многих слоев „высокого лака“, как его называют производители дорогих кухонь, финишным слоем идет слой „против отпечатков пальцев“: следы буквально испаряются с поверхности.
Белый глянцевый, чёрный матовый — или все наоборот?
Дело в том, что глянцевые или матовые фасады разных оттенков в пространстве работают по-разному. Начнём разбор с самым популярных цветов — чёрного и белого.
Белый глянец — в уходе прост, смотрится „дороже“ белого матового.
Черный глянец — визуально легче, чем матовый вариант; отпечатки пальцев неизбежны.
Дизайнер-декоратор Вера Корчагина: „Если нужны динамика, праздничность и легкость — это глянец. Матовая кухня будет выглядеть более фундаментально. Но все зависит от цвета: чёрный глянец будет легче матового марсала, но тяжелее кремового матового“.
Матовый — если цвет сложный или яркий
Для сложных тёмных оттенков или очень ярких фасадов практикующие дизайнеры выбирают матовое покрытие.
Дизайнер Ольга Кузнецова: „Матовый культурнее и глубже, особенно если фасад цветной — гораздо лучше передается глубина цвета“.
Архитектор-дизайнер Елена Лукоянова: „Матовый фасад не искажает цвет, не дает лишних отражений, способных нарушить гармонию“.
Дизайнер Александра Тимиргалеева: „Дело вкуса, но, на мой взгляд, матовые поверхности всегда выигрышнее — особенно темные, они дают прочувствовать глубину цвета“.
Матовый — если два и больше цвета
Дизайнер Наталия Зеленова: „Если глянец, то только при однотонной палитре. Он слишком много „берет“ на себя“.
Матовый — если следите за трендами
Не то чтобы глянцу предрекали неизбежный закат, но в кухонной моде, по мнению дизайнеров, доминируют матовые фасады.
Дизайнер Наталья Филина: „На мой взгляд, глянец в фасадах кухонь уже морально устарел. При виде таких фасадов остается дурное послевкусие“.
Дизайнер Наталья Тарханова: „Только матовые! Глянцевые кухни — это привет из 90-х. Посмотрите на ведущих производителей мебели, которых все копируют. Сейчас всеобщий тренд на натуральность: даже густые брови тому пример“.
Факт: Все сказанное не относится к полированному палисандру, который входит в моду в корпусной мебели для жилых интерьеров — он как раз сияет лаком.
Выбирайте: натуральность или глянец
Интересно, что опрошенные нами дизайнеры часто ставят знак равенства между глянцевым и неестественным. И противопоставляют его моде на натуральные материалы (без видимой обработки, в том числе и „заметного“ лака). Если следовать трендам, то приоритет у матовых кухонь.
Дизайнер Кристина Швецова: „Матовые текстуры более естественны! Жителям городов в последнее время хочется чувствовать себя ближе к природе. Все натуральные текстуры, как правило, матовые — они не раздражают глаз, окутывают атмосферой уюта“.
Дизайнер Ника Русанова: „Я за матовый фасад. Хотя я бы ещё уточнила: фактурный, вызывающий страстное желание прикоснуться. Открывать, закрывать, проводить рукой. Притягательный. Натуральный. Глянец ещё вернётся, но не стоит ждать его слишком скоро“.
Хочу и все тут
А что делать, если вам просто нравятся определенные фасады, а по всем правилам они должны быть иными? Сочетайте!
Матовые и глянцевые фасады можно использовать одновременно на одной кухне — и этот приём многие профессионалы тоже называют трендом. Важно: блестеть должно что-то одно. Либо фартук, либо линия фасада, либо ручки.
Дизайнер Елена Михеева: „У кухни обычно есть нижний и верхний ряд. Мне нравится сочетание матового (более практичного) низа кухни и эффектных верхних глянцевых фасадов, отражающих свет“.
Архитектор Марк Чупров: „Сочетание глянцевых и матовых фасадов удачно по многим причинам. Например, глянцем можно нивелировать ощущение громоздкости верхних ящиков“.
Дело не только в красивых сочетаниях, но и в простоте уборки.
Дизайнер Ольга Копосова: „В моём недавнем проекте сочетание фактур стало компромиссом. Заказчики хотели глянцевые фасады, но не хотели видеть бесконечные отпечатки пальцев. Поэтому глянцевыми мы сделали верхние шкафы, а матовыми нижние“.
Этот приём советует и дизайнер Жанна Бадалян: „Верхние шкафы, которые, как правило, меньше пачкаются, сделайте глянцевыми, а нижним фасадам, которые приходится протирать намного чаще, придайте матовую фактуру. И пусть они будут разного оттенка“.
Кстати, глянцевыми у кухни могут быть не только фасады. Что если добавить немного игры отражений за счёт кухонного фартука? Посмотрите на фото: белую матовую кухню дополнили красным стеклом. Оно откровенно блестит, но поскольку это единственный глянцевый элемент, интерьер смотрится свежо и сбалансировано.
На какой кухне проще делать уборку
По факту ни один тип фасада нельзя назвать однозначно марким или удобным в уходе, не выяснив, насколько регулярной будет уборка. Весь секрет в том, чтобы предупредить заказчика о плюсах и минусах.
Архитектор Юлия Пешева: „Если есть обслуживающий персонал, вопрос о типе поверхности — дело вкуса“.
Архитектор-дизайнер Анна Бриц: „Фасады могут быть любыми — главное, чтобы хозяйке нравилось, а дизайнер или менеджер все же проговорил минусы каждого из вариантов. Быть может, хозяйка любит протирать кухонные фасады после готовки или вечером после ужина. А мы заставим её из практичных соображений выбрать матовый фасад“.
Поспешим реабилитировать глянец, тем более что многие дизайнеры, наоборот, считают, что уход за глянцевой кухней проще. Представьте, например, матовую кухню с большим количеством глубоких филёнок: тонкую резьбу будет со временем значительно труднее отмыть от жира, чем протереть гладкий глянцевый фасад. Не обязательно даже далеко ходить за такими экзотическими примерами.
Руководитель студии дизайна Екатерина Абдуллина: „Какие бы фасады ни были, мыть их надо регулярно. На моей личной кухне на верхних фасадах темное зеркало, внизу матовая эмаль. Раз в неделю хочется вымыть и то, и другое, ни с одним из них не проще“.
Дизайнер Александр Бутылин: „У каждой поверхности есть свои плюсы и минусы. На глянцевой, как правило, видны отпечатки, зато матовая поверхность более пористая, соответственно, грязь лучше задерживается“.
Совет: Если вы любите чистоту настолько, что готовы часами полировать каждый отпечаток, выбирайте фасады с текстурой, как на фото — на них мелкие несовершенства почти не видны. А ещё практичность будущей кухни легко проверить на стадии заказа: просто как следует потрогайте образцы в салоне.
Кстати, многое зависит от качества и цены материала.
Дизайнер Ольга Тихая: „Дешевый матовый фасад может стать наказанием, потому что мыться будет с трудом, оставляя разводы. Такая же история с глянцем. Я всегда говорю: никогда не экономьте на качестве, сэкономите гораздо больше денег, времени и нервов. Жаль, мало кто слушает“.
Решить проблему ухода можно и за счёт… ручек.
Архитектор Елена Федоренко: „Тут скорее не в текстуре фасада дело, а в конфигурации ручек и открывающих механизмов. Даже правильно разработанная скрытая ручка позволяет минимизировать контакт с фасадом“.
Архитектор Анастасия Дубовских: „Существует миф, что глянец быстрее пачкается. Но протереть его не стоит труда, плюс обычно такие фасады комбинируются удобными ручками: при открывании вы просто не трогаете фасад кухни“.