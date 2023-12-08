Названы бюджетные способы преобразить квартиру к Новому году

По словам дизайнера, расхламление и генеральная уборка помогут изменить то, как человек воспринимает собственное жилье. Первое, что она рекомендовала сделать, — пересмотреть системы хранения. Это необходимо, чтобы понять, какие сезонные вещи можно убрать, а от каких лучше избавиться. Все, чем человек не пользовался в течение года, вряд ли пригодится ему в будущем, заверила Антелава.

Еще одним простым способом бюджетного преображения интерьера к Новому году собеседница „Ленты.ру“ назвала смену домашнего текстиля.

Текстиль — самый легкий, быстрый и экономный способ привнести изменения в интерьер, чтобы он заиграл по-новому. Постельное белье, покрывало, декоративные наволочки на подушки, теплые вязаные пледы и, конечно же, кухонный текстиль подчеркнут атмосферу перемен и станут новыми притягательными акцентами.

Также Антелава предложила уделить внимание освещению.

„Свет, пожалуй, один из самых простых элементов, создающих определенную атмосферу. Обратите внимание на все осветительные приборы в квартире: везде ли достаточно освещенности и есть ли необходимость более кулуарного света в определенных зонах“, — отметила дизайнер.

Для создания праздничного настроения она рекомендовала добавить такие световые акценты, как свечи, неоновые элементы или гирлянды.