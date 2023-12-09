Какие растения не уживаются вместе: 12 зеленых неприятелей

Как понять, что растения несовместимы

Заметить, что растения не уживаются, можно не сразу. Скорее всего, пройдет время, прежде чем проявятся следующие признакам:

Замедляется рост.

Растения перестают цвести.

Листья вянут, желтеют, опадают.

Поэтому, как только вы обнаружили, что цветы неважно себя чувствуют, пересмотрите не только правила ухода, но также попробуйте разделить соседствующие растения. Дело может быть в их несовместимости.

Самые неудачные пары растений

Герань и папоротник

Эти растения плохо уживаются из-за того, что им нужны разные условия для хорошего роста.

Герань любит южную сторону и яркое солнце в течение большей части светового дня. Папоротнику же нужны тень и влажность, а под лучами солнца он вянет и гибнет.

Герань — цветок-одиночка, губительный для большинства цветущих растений. Она способна их опылять, и они могут от этого погибнуть. Из-за этого свойства стоит держать герань разных цветов отдельно друг от друга, иначе теряются сортовые качества и меняется окраска.

Лимон и лавр

Два благоуханных растения наполняют дом ароматами, но при этом агрессивный запах лавра плохо влияет на домашние лимонные деревца.

Причем с другими растениями комнатный цитрус вполне уживается.

Главное, чтобы крона не загораживала свет соседям и всем хватало места. Поэтому маленькие растения рядом с лимоном лучше не располагать.

Антуриум и орхидея

Почему антуриуму не нравится соседство с орхидеей, точно сказать нельзя. Но при близком расположении цветок сначала перестает цвести.

Бутоны если и завязываются, то быстро отмирают. А если вовремя не убрать антуриум, начинают опадать листья, прекращается рост. Со временем он может совсем зачахнуть.

Правда, и орхидея не в восторге от такого соседа — бутонов становится меньше, и цветение длится недолго.

Комнатная роза и гвоздика

Несмотря на статус „королевы цветов“, роза не так уж капризна, и с ней уживаются практически все растения.