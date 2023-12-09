Наш сад
09.12.2023, 12:45

Какие растения не уживаются вместе: 12 зеленых неприятелей

 
ФОТО: Unsplash

На то, как будет себя чувствовать растение, влияют не только правильный уход и микроклимат в помещении. Важно учитывать, что некоторые зеленые питомцы не переносят друг друга и в тесном соседстве гибнут, пишет IVD.

Как понять, что растения несовместимы

Заметить, что растения не уживаются, можно не сразу. Скорее всего, пройдет время, прежде чем проявятся следующие признакам:

  • Замедляется рост.

  • Растения перестают цвести.

  • Листья вянут, желтеют, опадают.

Поэтому, как только вы обнаружили, что цветы неважно себя чувствуют, пересмотрите не только правила ухода, но также попробуйте разделить соседствующие растения. Дело может быть в их несовместимости.

Самые неудачные пары растений

Герань и папоротник

Эти растения плохо уживаются из-за того, что им нужны разные условия для хорошего роста.

Герань любит южную сторону и яркое солнце в течение большей части светового дня. Папоротнику же нужны тень и влажность, а под лучами солнца он вянет и гибнет.

Герань — цветок-одиночка, губительный для большинства цветущих растений. Она способна их опылять, и они могут от этого погибнуть. Из-за этого свойства стоит держать герань разных цветов отдельно друг от друга, иначе теряются сортовые качества и меняется окраска.

Лимон и лавр

Два благоуханных растения наполняют дом ароматами, но при этом агрессивный запах лавра плохо влияет на домашние лимонные деревца.

Причем с другими растениями комнатный цитрус вполне уживается.

Главное, чтобы крона не загораживала свет соседям и всем хватало места. Поэтому маленькие растения рядом с лимоном лучше не располагать.

Антуриум и орхидея

Почему антуриуму не нравится соседство с орхидеей, точно сказать нельзя. Но при близком расположении цветок сначала перестает цвести.

Бутоны если и завязываются, то быстро отмирают. А если вовремя не убрать антуриум, начинают опадать листья, прекращается рост. Со временем он может совсем зачахнуть.

Правда, и орхидея не в восторге от такого соседа — бутонов становится меньше, и цветение длится недолго.

Комнатная роза и гвоздика

Несмотря на статус „королевы цветов“, роза не так уж капризна, и с ней уживаются практически все растения.

Исключение — гвоздика. Эти цветы не переносят друг друга. При тесном соседстве у них замедляются рост, формирование стеблей и бутонов. Цветки теряют запах.

А со временем прекращается и цветение.

Фиалка и ландыш

Виновник несовместимости в этой цветочной паре — ландыш с его ядовитым сильным запахом.

Фиалка же очень плохо переносит токсины и быстро гибнет рядом с подобными ароматными цветами. Лучше держать их раздельно, подальше друг от друга.

Антуриум и спатифиллум

Эти два растения внешне очень похожи, и первое в народе называют „мужским счастьем“, а второе — „женским“. Казалось бы, они должны друг друга дополнять.

Но нет — антуриуму нужно много солнца, спатифиллум же любит сидеть в теньке. Поэтому подобрать им одинаково комфортные условия непросто.

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