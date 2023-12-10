Как определить, какого размера ковер подойдет в вашу комнату?

В современном дизайне крупноформатные ковры используют тогда, когда необходимо обособить столовую группу в масштабах огромного помещения. В этом случае правильный размер ковра — существенно шире стола и приставленных стульев. Насколько шире? Традиционно советуют искать ковер, который с каждой стороны на 60–80 см больше, чем мебельная группа. Этого достаточно, чтобы стулья не цеплялись ножками за край ковра (и не заворачивали его) при выдвижении. Кстати, если ковер будет шире стола на метр, вас никто не осудит.

Ковер размером с комнату — исторически самый древний вариант, прежде всего потому, что ковры на протяжении многих столетий использовали для утепления. Сейчас ковер подобного размера не слишком популярен. Однако он хорош, если нужна стилизация под определенную историческую эпоху.

Вся мебель окажется на ковре, если ковер занимает всю площадь комнаты. Между краем ковра и стеной в этом случае, как правило, принято оставлять примерно 40 см. Мебель (диваны, кресла, столики, столовые группы) на ковре такого размера можно размещать любыми способами.

Ставить диван, кресла и придиванные столики на ковер лучше не целиком, а примерно наполовину или на две трети. Ковер объединит все предметы вокруг себя, интерьер не будет „рассыпаться“.

Начнем с самого распространенного способа расположения ковра на полу относительно мебели. В этом случае ковер выполняет зонирующую роль, то есть визуально служит „островом“ для мебели.

Как часто по ковру будут ходить люди (интенсивность движения в коридоре, кухне и спальне различается)?

Какая мебель будет стоять на ковре? От этого зависит размер предполагаемого ковра.

Должен ли ковер утеплять пол или будет просто украшать комнату (как в примере на фото)? От этого зависит материал, плотность ворса и даже тип плетения.

Вопрос нравится или не нравится ковер вы легко решите в магазине. Там же станет понятно, вписывается ли приглянувшийся ковер в ваш бюджет. Но есть ряд моментов, которые хорошо бы выяснить для себя заранее, до похода в магазин, пишет Houzz .

#4: Ковер под круглым столом

Решение: все ножки на ковре.

Сам ковер может быть квадратным (и тогда руководствуемся правилом + 60 см на выдвижение) либо круглым, но тогда 60 см прибавляем не к мебельному пятачку стол + стулья, а только к диаметру столешницы. Должна случиться ситуация, при которой выдвинутые из-за стола стулья стоят на ковре лишь передними ножками. Круглый ковер диаметром на 160 см больше диагонали стола (в расчете на полное выдвижение стула по ковру) будет смотреться избыточно гигантским.

#5: Мебель с толстыми ножками

Решение: ковер чуть меньше пятачка мебельной группы.

Ножки неизбежно оставят следы, которые потом будет трудно ликвидировать; вмятины на ковре всегда выглядят неаккуратно.

Совет: На ковре с длинным ворсом можно размещать легкие предметы на тонких ножках. Следы от них не будут бросаться в глаза.

#6: Ковер с активным орнаментом

Решение: 15–20 см зазор между ковром и краем дивана.

Между ковром и мебелью нужно оставить значительный зазор, если речь о ковре с ярким крупным рисунком. Чем сильнее контраст между цветом ковра и цветом мебели, тем больше должно быть расстояние. Иначе цвета будут слишком конфликтовать: представьте пестрый шарф на яркой, с рисунком, рубашке.

Вообще, старайтесь всегда оставлять зазор между мебелью и ковром с отчетливым геометрическим рисунком. Даже если оттенки этого рисунка примерно из одной гаммы. Такой ковер и мебель выглядят лучше, если между ними есть хотя бы 15–20 см.

#7: Ковер в тон напольному покрытию

Решение: какой угодно размер и принцип выбора.

Другие правила действуют, если цвет и рисунок ковра близки по тону к напольному покрытию — паркету, камню, ламинату. В этом случае допускаются самые вольные версии расположения мебели на ковре, поскольку он будет восприниматься частью пола, а не самостоятельной декоративной единицей. Ну и мебель в таких случаях чаще всего подбирают однотонную.

#8: Ковер в спальне

Решение: под задними ножками и центром кровати.