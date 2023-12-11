Стиральная машина „подпрыгивает“ во время стирки: почему так происходит и как это исправить

Пока вы не проверите несколько вещей самостоятельно, вызывать специалиста нет смысла. Иногда причина данной проблемы оказывается тривиальной, и ее устранение самостоятельно не займет у вас больше 5 минут.

Почему стиральная машина „прыгает“ во время стирки

Если ваша новая стиральная машина „прыгает“ и шумит во время работы, сначала проверьте, сняли ли вы транспортировочные фиксаторы барабана после того, как принесли ее в ванную комнату. В зависимости от производителя винты могут располагаться в разных местах, но их расположение можно легко узнать, обратившись к руководству пользователя.

Но это не единственная причина, по которой стиральная машина ведет себя необычно во время использования. Часто такая проблема возникает, если прибор установили неровно. Помните, что ножки устройства регулируются винтами, поэтому вы сможете установить машинку ровно, даже если пол не совсем симметричен. Если вы этого не сделаете, не удивляйтесь, если ваша стиральная машина во время работы вдруг начнет передвигаться по полу.

Если ни один из описанных выше вариантов не подходит, возможно, вы просто перегрузили барабан стиральной машины слишком большим количеством одежды.

Однако иногда случается, что причина кроется не в вине пользователя стиральной машины, а в неисправном устройстве. Если вы уверены, что не допустили ни одной из описанных выше ошибок, причиной необычного поведения стиральной машины может быть повреждение амортизаторов, пружин или других компонентов. В такой ситуации вам ничего не остается, как вызвать специалиста по ремонту.