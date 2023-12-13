13.12.2023, 09:53
ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если сосед повесил гирлянды, которые мне мешают?(4)
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Когда соседи устанавливают на своих домах, террасах или окнах мигающие разноцветные рождественские гирлянды, это может сильно раздражать других. Можно ли что-то сделать в такой ситуации? Отвечает адвокат Карл Креэвальд из бюро LEADELL Pilv Advokaadibüro.
„Рождество — это время единения, когда рождественские огни, освещающие дома и квартиры, помогают преодолеть монотонность темных будней. Но что делать, если призванные согревать сердце рождественские огни соседа превращаются в неприятное световое шоу, которое мешает вашему рождественскому покою?“ — начинает Креэвальд.