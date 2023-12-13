ОТВЕЧАЕТ ЮРИСТ | Что делать, если сосед повесил гирлянды, которые мне мешают?

Когда соседи устанавливают на своих домах, террасах или окнах мигающие разноцветные рождественские гирлянды, это может сильно раздражать других. Можно ли что-то сделать в такой ситуации? Отвечает адвокат Карл Креэвальд из бюро LEADELL Pilv Advokaadibüro.