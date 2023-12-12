Что следует учитывать, если планируете счищать с крыши снег
„В первую очередь, скопление значительного количества снега на крыше представляет проблему для собственников домов с плоскими крышами и крышами с небольшим уклоном, в 7–15 градусов. Также он является проблемой при посредственном утеплении крыши, поскольку в таком случае будут в значительном количестве образовываться сосульки, а также тяжелый лед. Владельцам домов с крышами с острым углом, как правило, не приходится думать об очистке крыши от снега, поскольку снег на таких крышах и не задерживается, – объяснил эксперт по кровлям Eternit Ханно Круусимаа. – Впрочем, вне зависимости от возраста крыши следует убедиться, что большой объем снега не приведет к ее повреждению“.
Крыши, которые стоят давно, просто постепенно приходят в упадок, а недостаточно эффективное утепление приводит к образованию значительных объемов льда. В то же время в старых зданиях зачастую использовались решения с большим запасом прочности, например, более крупные брусья, что позволяет не беспокоиться о чрезмерной нагрузке на здание. Сегодня же используются гораздо более точные расчеты, чтобы в конструкции не приходилось использовать слишком много дорогостоящих строительных материалов. Разумеется, расчеты все еще делаются с учетом повышенной нагрузки, но больше не с таким запасом, как прежде. Вывод таков, что не допускать чрезмерного скопления снега и льда на крыше нужно вне зависимости от того, как давно она построена.
По словам Круусимаа, вес снега на крыше становится проблемой с наступлением оттепели и при чередовании морозов и более теплой погоды. „В первую очередь растет вес снега, но проблема возникает и в том случае, если образуются слои снега и льда. Это оказывает на крышу дополнительную нагрузку, а также представляет опасность для людей и, например, автомобилей рядом с домом. Кроме того, такой „слоеный пирог“ может также приводить к повреждению кровельного материала“, – отметил он. По этой причине, говорит эксперт, снег с крыши рекомендуется счищать до того, как его скопится слишком много и начнется его таяние.
Безопасность прежде всего
Около 99% владельцев частных домов, вероятно, самостоятельно занимаются уборкой снега с крыши собственного дома. Следует учитывать, что, в отличие от большинства обычных людей, в распоряжении профессионалов есть все необходимое защитное снаряжение, поэтому перед тем, как лезть на крышу, лучше постараться счистить снег, воспользовавшись лестницей. Если же без залезания на крышу не обойтись, следует обязательно использовать страховочную систему. Также рекомендуется не заниматься такими работами в одиночку или в темноте.
Выбирайте правильные инструменты и не забывайте очищать водосточные желоба
„Ошибка, которую мы видим довольно часто, заключается в том, что люди выбирают для очистки крыши неправильные инструменты, но при этом откладывают работу на последний момент – когда лед уже образовался. Никому не хочется находиться на крыше дольше, чем это необходимо, поэтому люди стремятся как можно быстрее сбить лед, вооружаясь для этого, например, острой лопатой, которой легко повредить кровельный материал, что может привести к протечкам. Рекомендуется очищать крышу с использованием инструментов из пластика“, – пояснил Круусимаа.
Снег рекомендуется счищать с крыши до того, как он превратится в лед. Кроме того, если вы наблюдаете на крыше много сосулек, следует проверить теплоизоляцию здания, поскольку обилие сосулек указывает на утечку тепла.
При уборке снега с крыши не следует забывать также о водосточных желобах. „Водосточные желоба являются частью конструкции крыши, и предусмотрены для правильного отвода воды. Если желоба забиты, лишняя вода не может стекать с крыши. Кроме того, вес воды, замерзшей в водосточных желобах, может быть настолько значительным, что в какой-то момент просто оторвет всю водосточную систему от здания“, – отметил эксперт по кровлям Eternit Ханно Круусимаа.