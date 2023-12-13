ВИДЕО | Сэкономите на платежках за отопление: трюк с окном, сохраняющий тепло в доме

По совету пользовательницы под ником @somekindofvintage, для утепления окон достаточно воспользоваться пупырчатой пленкой. Процесс довольно прост и быстр, а результат может ощутимо улучшить теплоизоляцию окон на зимний период.

Как утеплить окна пупырчатой пленкой

Сначала следует нарезать пупырчатую пленку подходящего размера для окна. Затем стекло окна обильно обработать водой из распылителя. После этого разместите куски пленки на мокрую поверхность, прижимая ее к стеклу для надежного прилипания.

В видеоролике блогерша рекомендует размещать пленку с пузырьками наружу. Этот необычный метод создает энергосберегающий слой, который способен удерживать тепло в помещении, что в свою очередь позволяет экономить на расходах за отопление.