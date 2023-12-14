Позаботьтесь о себе: 3 причины отключить WI-FI на телефоне перед сном

Три причины отключить интернет в телефоне на ночь

Садит батарею

Если вы оставляете включенной опцию Wi-Fi на телефоне даже на ночь, то не удивляйтесь, что утром телефон будет разряженным. Беспроводной интернет всю ночь медленно садит батарею вашего телефона. Лучше всего отключать интернет на ночь, особенно, если утром нет времени зарядить устройство.

Излучение

Возможно, с этим можно поспорить, но зачем? Просто поберегите себя и на всякий случай отключите функцию беспроводного интернета на ночь. А в придачу еще и телефон положите подальше от кровати, на которой спите.

Отдохните от сообщений

Поберегите свою нервную систему и позвольте организму качественно отдохнуть во время сна, просто отключив опцию Wi-Fi. При выключенном интернете в телефоне, вам не будут приходить сообщения и оповещения, что укрепит ваш сон ночью.