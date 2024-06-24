Полезные советы
24.06.2024, 19:49

Позаботьтесь о себе: три причины отключить WI-FI на телефоне перед сном

 
Иллюстративное фото.
Иллюстративное фото.
ФОТО: peerasin Thamsawat | Shutterstock

Скорее всего вы не задумывались о том, чтобы отключить беспроводный интернет (Wi-Fi) в телефоне на ночь. А зря, ведь он влияет на ваш сон, к тому же разряжает устройство, пишет Telegraf.

Три причины отключить интернет в телефоне на ночь

Садит батарею

Если вы оставляете включенной опцию Wi-Fi на телефоне даже на ночь, то не удивляйтесь, что утром телефон будет разряженным. Беспроводной интернет всю ночь медленно садит батарею вашего телефона. Лучше всего отключать интернет на ночь, особенно, если утром нет времени зарядить устройство.

Излучение

Возможно, с этим можно поспорить, но зачем? Просто поберегите себя и на всякий случай отключите функцию беспроводного интернета на ночь. А в придачу еще и телефон положите подальше от кровати, на которой спите.

Отдохните от сообщений

Поберегите свою нервную систему и позвольте организму качественно отдохнуть во время сна, просто отключив опцию Wi-Fi. При выключенном интернете в телефоне, вам не будут приходить сообщения и оповещения, что укрепит ваш сон ночью.

RusDelfi
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