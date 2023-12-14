В домах у жителей Эстонии вновь стало популярным напольное покрытие, хорошо известное еще с советских времен

Мари-Лийс Михкельсон сказала, что крашеные полы спустя 30 лет снова вошли в моду. „С 90-х годов люди старались либо снять старую краску с пола, либо пытались как-то ее прикрыть, но сейчас эту травму они уже пережили. Отказываясь от лакового покрытия, они покупают в магазине уже окрашенные доски или сами наносят новый слой краски на старый пол“, – поделилась Михкельсон.

„Если последние двадцать лет самым популярным материалом для пола был паркет, то сейчас половая доска снова стала модной. Наиболее часто используется еловая половая доска, у которой сучки меньше, чем у сосновой, и цвет со временем меняется меньше. Еловые половицы, разумеется, кто-то промасливает, а кто-то покрывает лаком, но всё чаще покупают искусственно состаренное, окрашенное в белый, серый или даже коричневый цвет покрытие, которое на какое-то время совершенно исчезло из интерьеров“, – сказала Михкельсон.

„В Скандинавии дощатое половое покрытие тоже сейчас в моде, и это, вероятно, отчасти связано с его более низкой стоимостью. Долгое время паркет был быстрым и доступным решением для напольного покрытия, но в последние годы цены на него выросли. В то же время, цена на древесину за последний год существенно упала, поэтому доска снова становится более предпочтительной“, — добавила Михкельсон.

По словам руководителя отдела Puumarket, что касается паркета, самыми модными сейчас являются классические варианты – промасленный дуб и ясень. „Если десятилетиями покупатели чаще всего брали более дешёвый трехполосный паркет, то сейчас предпочтение отдаётся более дорогому однополосному, напоминающему половую доску. А вот что уже практически вообще не пользуется спросом, так это ламинатный паркет. Его используют, скорее, в квартирах, предназначенных для аренды, или, когда свое жилье нужно привести в порядок быстро и дёшево“, — поделилась Михкельсон.