А вы знали, что пассивное курение угрожает и комнатным растениям?

Для того, чтобы растения в интерьере выглядели живо, имели интенсивную зеленую окраску и активно цвели, одного только ухода недостаточно – важно также уменьшить их соприкосновение с сигаретным дымом.

Подавленный фотосинтез

Непосредственное воздействие курения на комнатные растения выражается в замедлении газообмена. Растения поглощают диоксид углерода и выделяют кислород через микроскопические отверстия, называемые устьицами. При соприкосновении с дымом поры могут забиваться, что препятствует фотосинтезу, а это, в свою очередь, может подавлять рост растения. Снижение потребления кислорода и поврежденные листья могут также приводить к подавлению фотосинтеза, результатом чего становится менее жизнеспособное растение меньшего размера.

Смола на поверхности и пятнистые листья

Вместе с сигаретным дымом возникают вредоносные химикаты, около сотни из которых могут также причинять вред листьям растений. При горении табака выделяется угарный газ, содержащий смолу, которая может оседать на растениях. Клейкая смола блокирует поры листьев, затрудняя дыхание растения и усвоение им солнечного света. Со временем слой смолы может заметно снизить жизнеспособность растения. Химикаты же, ко всему прочему, могут становиться причиной коричневых пятен, деформации листьев и изменения в окраске. Листья также могут сохнуть и преждевременно опадать.

Восприимчивость к болезням и вредителям

Ослабленные растения также более восприимчивы к болезням и вредителям. Растениям, поврежденным дымом, сложнее защищать себя от вредителей наподобие паутинного клеща или тли, которые могут размножаться в помещениях. Поврежденные листья и сниженная жизнеспособность могут также сделать растение более подверженным грибковым и бактериальным болезням.

Литья с запахом дыма

Сами курильщики, как правило, и не замечают, что буквально все в доме впитывает табачный дым – шторы, обои, мебель. Точно так же он проникает в растения. Помимо того, что дым опасен для растений, он также придает им неприятный запах.