„Звук был такой, как будто взорвалась лампочка!“ Из-за чего могла лопнуть свеча?

„Звук был такой, как будто взорвалась лампочка. Довольно громкий и пугающий“, – говорит автор видео TikTok и добавляет, что к этому моменту свеча горела примера час или два.

На видео запечатлены только крупные осколки, покрытые сажей, но были и мелкие – они улетели под стол. Сама свеча очень сильно нагрелась. Некоторые пользователи, прокомментировавшие видео, обратили внимание на то, что за один раз свечи можно жечь не дольше определенного времени. Оказывается, это вовсе не миф.

По словам отдела превенции Спасательного департамента Туули Таавет, каждый раз, прежде чем зажечь свечу, необходимо подрезать ее фитиль, и тогда свеча не будет коптить и выделять черный дым и будет сгорать равномерно. „Если свеча горит неравномерно, ее фитиль может сместиться на одну сторону, и стеклянный стакан, в котором находится свеча, станет очень горячим. Поэтому в какой-то момент он и может лопнуть“, – объяснила Таавет.

Обычное рекомендуемое время использование свечи составляет три-четыре часа. У многих свечей соответствующий значок указан на упаковке. Заведующая службой безопасности товаров Департамента защиты прав потребителей и технического надзора (TTJA) Яна Балютис-Кютт отметила, что прежде в TTJA информации о подобных случаях не поступало. По ее словам, стекло свечи могло лопнуть по одной из трех причин:

Дефект стекла . Если стекло изготовлено из дефектного материала или имеет слабые места, вызванные ошибками производства, оно может лопнуть. Дефекты стекла могут быть невидимыми и проявиться только в ходе использования.

Изменения температуры . Из-за резкого изменения температуры стекло может лопнуть. От жара свечи стекло может быстро нагреться, особенно если стекло холодное или температура быстро меняется.

Стекло старое. Со временем стекло может стать менее прочным, особенно если оно подвергалось ударам, напряжению и т. п.

В подобных случаях Балютис-Кютт советует прежде всего обязательно обратиться к продавцу или производителю, который при необходимости точнее разъяснит ситуацию.