ЭКСПЕРТ | „В случае оттепели снег на крышах может представлять серьезную опасность!“

„Оттепель обычно наступает неожиданно, поэтому не всегда есть возможность сразу же вызвать специалистов по уборке снега и сосулек. К сожалению, с целью экономии расходов многие квартирные товарищества исключили проверку и уборку сосулек из договоров обслуживания. Это автоматически означает, что каждый раз при наступлении несчастного случая ответственность будут нести все члены товарищества солидарно“, – разъяснил исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Роналд Тыниссон.