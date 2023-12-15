15.12.2023, 16:59
ЭКСПЕРТ | „В случае оттепели снег на крышах может представлять серьезную опасность!“
„Оттепель обычно наступает неожиданно, поэтому не всегда есть возможность сразу же вызвать специалистов по уборке снега и сосулек. К сожалению, с целью экономии расходов многие квартирные товарищества исключили проверку и уборку сосулек из договоров обслуживания. Это автоматически означает, что каждый раз при наступлении несчастного случая ответственность будут нести все члены товарищества солидарно“, – разъяснил исполнительный руководитель Pindi Kinnisvarahaldus Роналд Тыниссон.
„Если у вас нет помощников, а самостоятельно выходить на крышу вы не решаетесь, то советую при первой возможности оградить опасную зону сигнальной лентой, поскольку это может спасти чью-то жизнь“, – добавил он.