ВИДЕО | Как очистить батареи отопления внутри и снаружи: самый легкий способ

Нагрев грязного радиатора приводит к тому, что пыль поднимается по комнате и впоследствии приводит к проблемам с горлом и слизистой оболочкой носа. Поэтому регулярная очистка радиаторов является ключом к поддержанию чистоты и здоровья в доме.

Как эффективно почистить радиатор

Если с очисткой внешней части радиатора проблем не возникает. То чистка отопительного прибора внутри представляет собой сложную задачу. Справиться с ней поможет трюк из TikTok.

Панельные радиаторы часто закрываются сеткой, которую можно снять и почистить в ванне под душем. С помощью мыла или любого другого моющего средства и тонкой тряпки можно быстро удалить скопившуюся грязь. Если вы имеете дело со стойкой грязью, на помощь придут средства от жира.

Следующий этап — очистка радиатора от пыли внутри. Поставьте под отопительный прибор емкости для сбора воды и грязи, а также расстелите тряпки.

Пролейте внутренние части радиатора мыльной водой. Тряпками соберите грязь и воду, которые прольются мимо расставленных для этих целей емкостей.

Буквально за несколько минут и пару несложных движений вы получите чистый радиатор, который будет эффективно выполнять свою работу.