До и после: та же гостиная, но места для хранения в два раза больше

Гостиная часто является местом, где вся семья может расслабиться и провести время вместе. Однако, если она обставлена предметами, оставленными предыдущими жильцами, или вещами из предыдущих домов, то это не создает уютную и домашнюю обстановку. Функциональная мебель с продуманными решениями для хранения вещей в гостиной обеспечивает достаточно места для всех членов семьи и помогает поддерживать порядок в комнате.

Начните с выбора мебели и определения цветовой палитры

„В первую очередь рекомендую подумать, какие именно задачи будет выполнять помещение. Например, если это гостиная семьи с детьми, ее можно разделить на три зоны – зону отдыха, столовую и игровую зону. После этого вы сможете спланировать, какая мебель вам нужна: например, диван или диван-кровать, сколько места вам нужно, нужен ли выдвижной обеденный стол, решения для хранения детских игрушек и т. д.“, — пояснил Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония.

Затем стоит сосредоточиться на цветах. Дизайнер интерьера добавил, что при выборе мебели можно выбирать однотонную цветовую гамму, но приветствуются и акцентные цветовые украшения. Цвет стен можно выбирать в последнюю очередь, так как легко найти цвета, подходящие к мебели, а наоборот скорее нет.

„Если вам нравятся естественные тона и плетенка и вы не боитесь использовать разные цветовые сочетания, вы можете выбрать для мебели акцентный цвет, например зеленый, и сочетать его с разными натуральными материалами и белыми элементами интерьера. После того, как интерьер оформлен, только потом выбирайте цвет стен, который должен быть естественным, светлым и теплым. Кстати, это один из новых модных оттенков следующего года“, — сказал Кастро.

Используйте пространство на стене для хранения вещей

Самая важная функция гостиной — это решения для хранения вещей, которые помогают поддерживать порядок в комнате. Комбинация шкафов может стать красивым и стильным способом организовать все важные вещи.