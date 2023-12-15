До и после: та же гостиная, но места для хранения в два раза больше
Для семьи гостиная может быть комнатой, где проводят больше всего времени вместе. Такие комнаты зачастую имеют несколько функций – зона отдыха для просмотра телевизора или чтения книг, детская зона для игр и столовая для совместного обеда. Дизайнер интерьера показывает, как найти место для всех видов деятельности в гостиной, давая умные советы по дизайну интерьера.
Гостиная часто является местом, где вся семья может расслабиться и провести время вместе. Однако, если она обставлена предметами, оставленными предыдущими жильцами, или вещами из предыдущих домов, то это не создает уютную и домашнюю обстановку. Функциональная мебель с продуманными решениями для хранения вещей в гостиной обеспечивает достаточно места для всех членов семьи и помогает поддерживать порядок в комнате.
Начните с выбора мебели и определения цветовой палитры
„В первую очередь рекомендую подумать, какие именно задачи будет выполнять помещение. Например, если это гостиная семьи с детьми, ее можно разделить на три зоны – зону отдыха, столовую и игровую зону. После этого вы сможете спланировать, какая мебель вам нужна: например, диван или диван-кровать, сколько места вам нужно, нужен ли выдвижной обеденный стол, решения для хранения детских игрушек и т. д.“, — пояснил Педро Кастро, руководитель отдела дизайна интерьера IKEA Эстония.
Затем стоит сосредоточиться на цветах. Дизайнер интерьера добавил, что при выборе мебели можно выбирать однотонную цветовую гамму, но приветствуются и акцентные цветовые украшения. Цвет стен можно выбирать в последнюю очередь, так как легко найти цвета, подходящие к мебели, а наоборот скорее нет.
„Если вам нравятся естественные тона и плетенка и вы не боитесь использовать разные цветовые сочетания, вы можете выбрать для мебели акцентный цвет, например зеленый, и сочетать его с разными натуральными материалами и белыми элементами интерьера. После того, как интерьер оформлен, только потом выбирайте цвет стен, который должен быть естественным, светлым и теплым. Кстати, это один из новых модных оттенков следующего года“, — сказал Кастро.
Используйте пространство на стене для хранения вещей
Самая важная функция гостиной — это решения для хранения вещей, которые помогают поддерживать порядок в комнате. Комбинация шкафов может стать красивым и стильным способом организовать все важные вещи.
„Комбинация шкафов спроектирована так, чтобы быть адаптируемой и гибкой. Вы можете выбрать и расположить детали так, чтобы они соответствовали вашему пространству, образу жизни и вкусу. Шкафы под телевизор и другая мебель для гостиной должны быть достаточно просторными, чтобы вместить все вещи. Комбинацию можно выбрать с панельными дверцами, ножками, ручками или без них. В шкафу для телевизора уже есть встроенное место для хранения, в котором кабели телевизора и других устройств находятся вне поля зрения, но в пределах досягаемости. Благодаря большим ящикам вы можете хранить в порядке пульты от телевизора, игровые приставки и другие аксессуары“, — рассказал дизайнер интерьера IKEA.
Он отметил, что обычно боятся делать дыры в стенах, поэтому кладут все на пол. В результате теряется много полезного пространства в помещении, и передвижение становится затрудненным. Дизайнер интерьера рекомендует прикреплять к стенам полки – так комната выглядит гораздо более организованной, и для всего есть свое место для хранения. „Рядом с комбинацией шкафов можно оборудовать игровой уголок для самых маленьких. Позже, когда дети подрастут и кукольный домик, установленный в детском уголке, станет не нужным, модульную систему хранения или другие полки можно будет расширить“, — предложил дизайнер интерьера.