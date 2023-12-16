Правила сортировки мусора ужесточат: какие штрафы грозят квартирным товариществам?

Как сообщает rus.err.ee, цель реформы, которую планирует претворить в жизнь Министерство климата, – добиться более высокого уровня переработки бытовых отходов и таким образом избежать штрафа со стороны Европейского союза. Согласно директиве ЕС, к 2025 году необходимо перерабатывать 55% отходов, в Эстонии же сейчас на вторничную переработку отправляется лишь треть от их общего объема.

Проблемы есть

Кетре Кирс, советник Департамента экономики замкнутого цикла Министерства климата, констатирует, что сортировка мусора в стране для всех видов отходов по-прежнему остается на низком уровне.

„По данным последнего исследования, биологические отходы составляют почти 32% смешанного бытового мусора. Следующее исследование будет завершено в 2024 году, и тогда у нас будет более полное представление о сортировке по видам отходов“, – рассказывает Кирс.

По ее словам, с сортировкой отходов у жителей Эстонии проблемы. Зачастую основная причина, почему люди не хотят сортировать отходы, – это отсутствие мотивации и низкая цена вывоза смешанных бытовых отходов. И надзор за выполнением правил по сортировке должно осуществлять местное самоуправление.

„Многие договоры местных самоуправлений на вывоз мусора включают этот критерий и отдельный прейскурант для общего мусора, в котором имеются неправильные отходы. Поскольку мы определили намерение разработать Закон об отходах, Закон об упаковке и другие законы, большая ответственность должна быть возложена на местные органы власти, так что и надзор тоже должен улучшиться. Каких-то отдельных централизованных предписаний по тому, как нужно следить за соблюдением правил сортировки, нет“, – констатирует она.

Мусорные контейнеры проверяют

Председатель правления фирмы Ragn-Sells AS, занимающейся вывозом мусора, Кай Реало говорит, что уже сейчас в случае организованного вывоза отходов ответственность за их сбор несут местные самоуправления. Поэтому они заинтересованы в обеспечении правильной сортировки.