Правила сортировки мусора ужесточат: какие штрафы грозят квартирным товариществам?(12)
В рамках реформы с первого января нельзя будет выбрасывать в общий контейнер то, что подлежит сортировке. А отдельный сбор биологических отходов станет обязательным для всех вне зависимости от населенного пункта и размера дома. „МК-Эстония“ узнала, кто будет следить за соблюдением этих правил, будут ли штрафовать квартирные товарищества и с какими проблемами столкнулись города, в которых сортировка биомусора уже стала обязательной.
Как сообщает rus.err.ee, цель реформы, которую планирует претворить в жизнь Министерство климата, – добиться более высокого уровня переработки бытовых отходов и таким образом избежать штрафа со стороны Европейского союза. Согласно директиве ЕС, к 2025 году необходимо перерабатывать 55% отходов, в Эстонии же сейчас на вторничную переработку отправляется лишь треть от их общего объема.
Проблемы есть
Кетре Кирс, советник Департамента экономики замкнутого цикла Министерства климата, констатирует, что сортировка мусора в стране для всех видов отходов по-прежнему остается на низком уровне.
„По данным последнего исследования, биологические отходы составляют почти 32% смешанного бытового мусора. Следующее исследование будет завершено в 2024 году, и тогда у нас будет более полное представление о сортировке по видам отходов“, – рассказывает Кирс.
По ее словам, с сортировкой отходов у жителей Эстонии проблемы. Зачастую основная причина, почему люди не хотят сортировать отходы, – это отсутствие мотивации и низкая цена вывоза смешанных бытовых отходов. И надзор за выполнением правил по сортировке должно осуществлять местное самоуправление.
„Многие договоры местных самоуправлений на вывоз мусора включают этот критерий и отдельный прейскурант для общего мусора, в котором имеются неправильные отходы. Поскольку мы определили намерение разработать Закон об отходах, Закон об упаковке и другие законы, большая ответственность должна быть возложена на местные органы власти, так что и надзор тоже должен улучшиться. Каких-то отдельных централизованных предписаний по тому, как нужно следить за соблюдением правил сортировки, нет“, – констатирует она.
Мусорные контейнеры проверяют
Председатель правления фирмы Ragn-Sells AS, занимающейся вывозом мусора, Кай Реало говорит, что уже сейчас в случае организованного вывоза отходов ответственность за их сбор несут местные самоуправления. Поэтому они заинтересованы в обеспечении правильной сортировки.
„В прошлом году для проверки соблюдения требований сортировки мусора несколько самоуправлений подписали договор о сотрудничестве с компанией, которая предлагает услугу PrügiBinGo, – рассказывает Реало и уточняет, что компании по транспортировке и переработке отходов (в том числе Ragn-Sells) не имеют прямого отношения к этой услуге. – При сборе мусора по видам перевозчик также должен убедиться в соответствии отходов требованиям, и эту проверку осуществляют водители. Забирая контейнер для мусора, водитель должен убедиться, что в контейнере для биоотходов находятся только биоотходы, в упаковочном контейнере – только упаковка, а в бумажном – только картон и бумага“.
Поскольку биоотходы, упаковка и бумага поступают в переработку, по словам Реало, необходимо следить за тем, чтобы в этих контейнерах ничего другого не было.
„Конечно, водитель не может проверить весь объем бака, но опытные водители уже прекрасно умеют определять нарушения. Если в контейнере есть неподходящие отходы – например, коробки из-под салата среди биологических отходов – этот контейнер нельзя опорожнять. Местное самоуправление будет уведомлено об этом, и контейнер опорожнят во время следующего цикла сбора бытовых отходов, – объясняет Кай Реало. – Из-за этого у наблюдателей иногда создается ощущение, что все баки, независимо от маркировки, опорожняют в одну и ту же машину. В действительности, скорее всего, опустошают контейнер, в котором – совсем не те отходы, которые должны там находиться“.
Председатель правления Ragn-Sells отмечает, что, поскольку в случае договора организованного вывоза отходов клиентом является местное самоуправление, от установленных им принципов зависит, будет ли оштрафовано домохозяйство, члены которого неправильно отсортировали мусор.
„Согласно принципу „загрязнитель платит“, производитель отходов (то есть домохозяйство – частное лицо или квартирное товарищество) оплачивает дополнительные расходы, которые приходится нести в случае неправильной сортировки отходов, – поясняет Кай Реало. – Сортировка мусора важна, ведь и биоотходы, и упаковка, и макулатура – очень полезное сырье. Биогаз производят из биоотходов, которые используются, например, в городских автобусах. Старую упаковку можно использовать, например, для производства новой, а макулатура снова поступает в потребление в виде нового бумажного изделия“.
Реало добавляет, что отделение биологических отходов от бытовых также улучшает ситуацию в случае, если люди жалуются на запах мусора и на птиц: если в мусорном баке нет пищевых отходов, запаха не будет, и он не привлечет чаек. Если местное самоуправление будет штрафовать квартирное товарищество, которое нарушило правило сортировки отходов, то возникает вопрос: сможет ли КТ выявить квартиру, где живут виновники, и в свою очередь наказать нарушителя, чтобы не пришлось всему дому оплачивать штраф?
„В случае назначения квартирному товариществу штрафа за нарушение сортировки мусора, на мой взгляд, найти фактического нарушителя будет достаточно проблематично, или даже практически невозможно, – отвечает Ирина Рева, юрист Союза квартирных товариществ Эстонии. – Поэтому будет действовать принцип солидарной ответственности всех собственников квартир. Ситуацию можно будет изменить только через осознанное отношение собственников к необходимости сортировки мусора“.
Пока без штрафов
В некоторых городах новые правила по сортировке отходов уже стали применять на практике. Кое-где даже уже имеется опыт борьбы с нарушителями, на основании чего можно сделать определенные выводы.
Представитель мэрии города Пярну Теэт Роосаар говорит, что у них в городе и волости биоразлагаемые отходы необходимо сортировать с 1 декабря 2022 года.
„Власти города проверяли квартирные товарищества, есть ли у них рядом с домом необходимые контейнеры, но штрафы не выписывали. Мы просто проинформировали их о новых правилах обращения с отходами и напомнили о необходимости иметь отдельный контейнер или компостер“, – рассказывает он.
Юлле Мауэр, руководитель экологической службы Тартуской мэрии, рассказывает, что в Тарту раздельный сбор биоотходов уже обязателен: отдельный контейнер для биоотходов должен стоять рядом с домами, в которых – не менее пяти квартир.
„С нового года раздельный сбор биоотходов обязателен для всех домов независимо от количества квартир. Юридические лица также должны отдельно сортировать биоотходы. Власти города постоянно контролируют, установлены ли соответствующие контейнеры. Также осуществляется контроль за тем, не выбрасывают ли вторсырье (биотходы, бумагу, упаковку) в контейнеры для смешанных бытовых отходов. Например, на прошлой неделе проверили около 350 контейнеров для смешанных бытовых отходов“, – отмечает Мауэр.
Она добавляет, что при выявлении нарушения связываются с КТ и просят его устранить нарушение, дают на это срок. И на первом этапе штрафы не выписывают.
„Самая главная проблема заключается в том, что мусор не сортируют, и много ценного материала попадает в смешанные бытовые отходы, – делится выводом по итогам наблюдений Юлле Мауэр. – Весь этот материал, попадающий в смешанные бытовые отходы, на самом деле является растраченным ресурсом. Самая большая проблема – что он не попадает во вторичное использование“.
Растраченные ресурсы
Нарва присоединилась к программе с ноября текущего года.
„Департамент городского хозяйства уже ведет мониторинг тех владельцев и организаций, которые обязаны присоединиться к системе сбора биоотходов, – комментирует представитель мэрии Нарвы Александра Грюнвальд. – У перевозчика, занимающегося сбором мусора, запрошена необходимая информация. После ее получения и анализа работники Департамента городского хозяйства свяжутся с теми, кто еще не присоединился к системе сбора биоотходов, и будут выяснять: по какой причине это не было сделано, какие возникли проблемы и в какой срок они планируют присоединиться“.
Она отмечает, что в Нарве установлен нулевой тариф на сбор биоотходов, поэтому основная мотивация при сортировке – экономическая сторона вопроса.
„Законы и местные правила предусматривают ответственность за неприсоединение к системе и возможность сделать предписание. Но на первом этапе местное самоуправление будет делать основной упор на разъяснительную работу и сотрудничество с квартирными товариществами“, – отвечает представитель мэрии на вопрос о штрафах при нарушении правил сортировки мусора.
Грюнвальд добавляет, что сбор биоотходов в Нарве находится на начальной стадии, и сделать какие-либо выводы можно будет лишь некоторое время спустя.
„Грядущие изменения по раздельному сбору биоотходов затронут всю Эстонию, и новые требования будут применять во всех самоуправлениях, – констатирует Александра Грюнвальд. – Раздельный сбор мусора повышает чистоту нашей окружающей среды, поэтому старания каждого жителя – не напрасны. Исследования показывают, что около трети смешанного бытового мусора составляют биоотходы. Когда они попадают в неправильный контейнер, другие отходы портятся, становясь влажными и мокрыми. В этом случае предыдущая сортировка не имеет смысла, и нет другого разумного выхода, кроме сжигания или захоронения на свалках“.
Она добавляет, что при захоронении биоотходов вместе со смешанными бытовыми образуется свалочный газ, который наносит ущерб климату.
„Поэтому раздельный сбор биоотходов играет важную роль в обеспечении высококачественного вторичного сырья, – отмечает Грюнвальд. – Раздельно собранные биоотходы превращаются в компост и биогаз. Компостирование сохраняет питательные вещества в обороте, что позволяет использовать меньше минеральных удобрений. Биогаз используют, например, для питания городских автобусов“.
800 евро за неправильный мусор
„В соответствии с Законом об отходах и связанными с ним требованиями уже сегодня по всей Эстонии следует отдельно собирать как минимум следующие виды отходов: бумагу и картон, пластик, металл, стекло, биоотходы озеленения и садовые отходы, биоразлагаемые кухонные и пищевые отходы, упаковку, дерево, текстиль, крупногабаритные отходы, отходы проблемных изделий, остатки лекарств и опасные отходы“, – подчеркивают в отделе экономики замкнутого цикла Таллиннского центра стратегического управления.
Там добавляют, что для оценки качества сортировки отходов в октябре и ноябре 2023 года в сотрудничестве с предприятием PrügiBinGo проводили выборочную проверку контейнеров на местах. Цель проверки – определить состояние сортировки мусора и на основании результатов провести работу по мотивированию, консультированию и информированию людей. Схожая работа будет проведена и в следующем году.
„Цель осуществляемой акции PrügiBinGo – не наказать, а повысить осведомленность населения и проконсультировать людей, чтобы они научились правильно сортировать отходы. Однако в соответствии с § 1207 Закона об отходах, при нарушении требований местного самоуправления по обращению с отходами физическое лицо может получить штраф в размере до 200 штрафных единиц (одна штрафная единица в 2023 году составляет 4 евро), то есть до 800 евро. За то же нарушение юридическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 20 000 евро“, – обращают внимание в Таллиннском центре стратегического управления.
На беспокойство некоторых жителей Таллинна – что сортировать мусор бесполезно, поскольку сотрудники фирмы все равно сваливают в один мусоровоз – в центре заверяют: „Контейнеры с разным содержимым опустошают разные мусоровозы, которые после сбора отходов отвозят их в разные места. Например, собранные в Таллинне биоотходы отвозят либо для компостирования в AS Tallinna Jäätmete Taaskasutus (TJT) для изготовления сертифицированного компоста, либо на завод по производству биогаза EcoBio OÜ. Бумага и картон поступают для обработки в Ragn-Sells, TJT или Eesti Keskkonnateenused AS (EKT). Смешанные бытовые отходы вывозят либо на станцию в Иру для производства электроэнергии, либо в TJT, где в ходе сортировки отбирают материал, подходящий для повторного использования, а оставшуюся часть сжигают“.
Крупногабаритные отходы также проходят обработку на различных площадках (например, в TJT или EKT), где извлекают материал, пригодный для повторного использования (например, дерево и металл), а оставшуюся часть сжигают.
Организации, специализирующиеся на повторном использовании, собирают упаковки, чтобы затем произвести из этого сырья новую продукцию (например, новую упаковку и прочее).