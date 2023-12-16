Новогодняя елка постоит дольше и не осыпется: поможет трюк с монетами

Людям, решившим принести в дом на праздники живую елку, следует учитывать, что рано или поздно она начнет терять хвою, которая будет загрязнять пол и все придется убирать.

Известно, что чем дольше елка украшает комнату, тем больше хвоинок она теряет. К счастью, эту проблему можно частично предотвратить с помощью подручных средств.

Почему елка теряет хвою

Потеря иголок — норм для живой елки. Когда дерево срубают, в нем начинают происходить гнилостные процессы и именно они вызывают осыпание хвои. Чтобы долго любоваться украшенной елкой, нужно позаботиться о нескольких вещах:

установить в комнате с новогодним деревом более низкую температуру;

обеспечить елке доступ свежего воздуха;

поместить растение на значительном расстоянии от радиатора или других источников тепла;

обеспечить дереву неограниченный доступ к воде (елку стоит поместить в металлическую подставку, оборудованную емкостью для жидкости).

Трюк с монетами

Помимо рекомендаций, которые непременно остановят процессы гниения, а значит, и осыпание хвои, стоит попробовать надежное решение с монетами. В емкость с водой бросьте медные монеты любого достоинства. Медь обладает бактерицидным действием и убивает все нежелательные микроорганизмы. Использование этого метода, безусловно, уменьшит количество иголок, слетающих с елки.