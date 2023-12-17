Большие счета за электроэнергию: эти трюки с бытовой техникой уменьшат сумму в платежке

Несколько советов, как снизить суммы в счетах за электричество не отказываясь от использования электроприборов.

Выставьте правильную температуру в холодильнике. Сэкономить в быту можно, если правильно настроить холодильник. В зависимости от продуктов, которые хранятся в холодильнике, рекомендуется устанавливать температуру около 5°С. Если вы часто употребляете скоропортящиеся продукты, например мясной фарш, следует снизить температуру в холодильнике до 2°С. Оптимальная температура в морозилке -18 градусов.

Используйте программу „Эко“ в посудомоечной машине. Если такой программы нет, рекомендуется мыть посуду на „низких температурах от 45 °C до 55 °C“. Программы займут немного больше времени, но позволят сэкономить воду и электроэнергию. Откажитесь от коротких программ. Они потребуют больше воды и электроэнергии, поскольку понадобится быстрый нагрев до высоких температур.

Используйте режим „конвекция“ в духовке. Духовка „пожирает“ много электроэнергии. Откажитесь от режима „верхний и нижний нагрев“ в пользу режима „конвекция“. Для большинства блюд, таких как запеканки, готовые блюда, пицца и даже торты, можно избежать предварительного разогрева и выключить духовку на несколько минут раньше после выпечки. Блюдо дойдет до кондиции за счет тепла, которое останется внутри духовки. В любом случае ориентируйтесь на рецепт и особенности своей электропечи.

Стирка горячей водой. Как и в случае с посудомоечной машиной, при стирке также рекомендуется выбирать режим „Эко“. Хотя он и займет немного больше времени, зато машинка будет расходовать меньше электроэнергии и воды. Также стирка на более низких температурах дает больше шансов, что вещи прослужат вам дольше.